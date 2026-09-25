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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى بالمنيا يُجري أول جراحة لاستبدال مفصل فخذ بنجاح لمريضة خمسينية

إجراء جراحة بمفصل الفخذ
إجراء جراحة بمفصل الفخذ
ايمن رياض

شهد قسم جراحة العظام بمستشفى الفكرية بالمنيا ، إجراء أول جراحة لاستبدال مفصل فخذ بنجاح لمريضة تبلغ من العمر 50 سنة وتعاني من قصور بالقلب بعد عملية دقيقة بمفصل الفخذ .

​جاء ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة مروة إسماعيل وكيل وزارة الصحة ، وبمتابعة الدكتورة الشيماء طه وكيل المديرية وإشراف الدكتور أسامه مفتاح مدير المستشفى.

فقد ​استقبلت المستشفى الحالة إثر تعرضها لسقوط أدى إلى كسر بعظمة عنق الفخذ، ونظراً لوجود تاريخ مرضي للمريضة يتمثل في "قصور بعضلة القلب"، تطلب الأمر دقة فائقة وتجهيزات خاصة لغرفة العمليات، حيث تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة وتقييم الحالة بدقة تامة.

وكشفت الفحوصات عن الحاجة الماسة لتدخل جراحي دقيق للتعامل مع الكسر، مع وضع خطة تخدير وجراحة تتناسب مع الحالة الصحية الحرجة لقلب المريضة.

​وقد استغرقت العملية 90 دقيقة وتمكن الفريق الطبي من استبدال مفصل الفخذ بمفصل صناعي ثنائي القطب أسمنتي بدقة وكفاءة عالية، وتكللت الجراحة بالنجاح التام.

​كما استقرت الحالة الصحية للمريضة بشكل كامل، وتمكنت من الحركة مباشرة عقب العملية، وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية اللازمة ، و​أُجريت الجراحة على يد فريق طبي متميز ضم الدكتور طارق عبد العزيز استشاري العظام ، والدكتور رضا إبراهيم  أخصائي التخدير ، وحسام عبدالله تمريض ، عبد الحميد فرج الله فني تخدير ، محمد مصطفى فني أشعة.

المنيا مستشفى الفكريه جراحة

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