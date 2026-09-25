أسرة كاملة على طريق الخطر.. إصابة 5 أشخاص بينهم بانقلاب سيارة بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، اليوم، حادثًا مروعًا بعدما انقلبت سيارة ملاكي كانت تقل أسرة كاملة في الاتجاه المؤدي إلى محافظة أسيوط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، وآخر عمره عام واحد دخل في غيبوبة تامة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: هاجر ح. م، 36 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعواد إ. ا، 62 عامًا، بكسر في الساق اليمنى، وفهد ر. ع، رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، بسحجات وكدمات، بينما أصيب الطفل آدم ع. ا، عام واحد، بغيبوبة تامة، كما أصيبت رشا ع. إ، 45 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام المارة.

ومن جانبها، باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف الملابسات الدقيقة وأسباب الحادث.