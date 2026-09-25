قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استراجاع فلوس انتساباي تم تحويلها بالخطأ .. ماذا تفعل عند الرفض؟
نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية
مخلوط بنواة البلح.. ضبط 600 كيلو بن مغشوش بالغربية
بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027
تصريحات «المنتهي» تشعل الجدل.. القصة الكاملة لأزمة حسام حسن ومحمد الشناوي
أحكام صلاة الجمعة.. شروط وجوبها وحكم أدائها للمرأة والمسافر
بعد 4 أيام من بداية الخريف.. تفاصيل الظواهر الفلكية وموعد تساوي الليل والنهار
بمساعدة خطيب اختها.. سيدة تطعن زوجها بالسلام بعد رفضه تطليقها
خطوات الاستعلام عن مفردات المرتب بالموبيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسرة كاملة على طريق الخطر.. إصابة 5 أشخاص بينهم بانقلاب سيارة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج، اليوم، حادثًا مروعًا بعدما انقلبت سيارة ملاكي كانت تقل أسرة كاملة في الاتجاه المؤدي إلى محافظة أسيوط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، وآخر عمره عام واحد دخل في غيبوبة تامة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: هاجر ح. م، 36 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعواد إ. ا، 62 عامًا، بكسر في الساق اليمنى، وفهد ر. ع، رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، بسحجات وكدمات، بينما أصيب الطفل آدم ع. ا، عام واحد، بغيبوبة تامة، كما أصيبت رشا ع. إ، 45 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق، فيما جرى رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام المارة.

ومن جانبها، باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف الملابسات الدقيقة وأسباب الحادث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انقلاب أسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

الزمالك

4 إيقافات قيد جديدة تهدد الزمالك بسبب مستحقات لاعبين

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خلص على مراته بسبب ريموت موتوسيكل.. سقوط زوج في قبضة الأمن بطنطا

المتهم

خلاف على قطعة أرض.. القبض على شخص أطلق النار على 3 آخرين بالجيزة

حريق هائل بطنطا

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق هائل بمصنع بلاستيك بطريق الملاحة بطنطا

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد