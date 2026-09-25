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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من طهطا إلى المنشاة.. حملات لإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة في سوهاج

جانب من حملة مديرية أمن سوهاج
جانب من حملة مديرية أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، على مدار يومي الأربعاء والخميس، تحركات أمنية مكثفة استهدفت تعزيز الانضباط في الشارع، ورفع الإشغالات والتعديات، وتحقيق السيولة المرورية بمختلف المناطق.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة استمرار الحملات الميدانية والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تعوق حركة المواطنين.

ماذا حدث؟

وتنوعت الحملات التي نفذتها مديرية أمن سوهاج بين حملات مرورية ومرافق، حيث شهدت منطقة الاستاد وشارع النيل حملات مرورية مكثفة تحت إشراف وتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، بهدف تحقيق الانضباط المروري، والحد من المخالفات، وضمان سهولة الحركة أمام المواطنين والسيارات.

وفي مركز طهطا، قاد اللواء أشرف عبدالمالك أكبر حملة مرافق شهدتها المدينة، والتي استهدفت إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات من الشوارع والميادين، بما يسهم في إعادة المظهر الحضاري للمدينة وتسهيل حركة المواطنين.

وشملت حملة المرافق رفع وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات، مع التأكيد على استمرار الحملات وعدم السماح بعودة التعديات أو إشغال الطريق، في إطار خطة أمنية تستهدف فرض الانضباط وتحقيق السيولة في الشوارع.

وأكدت التحركات الميدانية التي شهدتها طهطا خلال الحملة على استمرار التواجد الأمني الفعال، والتعامل مع الإشغالات باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة على حركة المواطنين، مع التأكيد على تطبيق القانون على المخالفات.

كما شهد مركز المنشاة حملة مرافق موسعة، جاءت بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واستهدفت رفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط في الشوارع، بما يضمن سهولة الحركة ويحد من المظاهر العشوائية.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية أمن سوهاج لتكثيف التواجد الميداني بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومواصلة الحملات المرورية وحملات المرافق بصورة مستمرة، مع التعامل الفوري مع المخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين أو تشغل الطريق العام.

وتؤكد مديرية أمن سوهاج استمرار الحملات بمختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، بما يحقق الانضباط في الشارع السوهاجي، ويحافظ على السيولة المرورية، ويرفع الإشغالات والتعديات، ويعزز الشعور بالأمن لدى المواطنين.

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