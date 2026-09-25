70 ألف حالة طارئة.. علاج الأورام بالأقصر تفتح أبوابها للمرضى على مدار الساعة

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، نحو 70 ألف حالة طارئة من مرضى الأورام بمختلف محافظات صعيد مصر، في إطار منظومة طبية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالات العاجلة والمضاعفات التي قد يتعرض لها المرضى.

ويعمل قسم الطوارئ بالمستشفى طوال 24 ساعة يوميا، على مدار أيام الأسبوع، لاستقبال المرضى وتقديم التدخلات الطبية اللازمة للحالات التي تستدعي رعاية عاجلة، مع توفير الأطقم الطبية والتمريضية والإمكانات اللازمة للتعامل السريع مع مختلف الحالات.

ولا يقتصر دور الطوارئ على تقديم الإسعافات الأولية، إذ ترتبط خدماته بصورة مباشرة بعدد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، من بينها غرف العمليات والعناية المركزة ووحدات الأشعة والمعامل، بما يسمح بسرعة تقييم الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة وفقا لاحتياجات كل مريض.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن التكامل بين قسم الطوارئ والأقسام الطبية المختلفة يمثل أحد العناصر الأساسية في التعامل مع الحالات الحرجة، مشيرا إلى أهمية سرعة الاستجابة منذ لحظة وصول المريض وحتى استكمال الفحوصات والتدخل الطبي المطلوب.

وأضاف أن استمرار تقديم الخدمات الطبية المجانية لمرضى الأورام في صعيد مصر يعتمد بصورة كبيرة على دعم المتبرعين وأهل الخير، الذين يساهمون في توفير احتياجات المنظومة العلاجية وتمكين المستشفى من مواصلة استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم بالمجان.

وتواصل مستشفى شفاء الأورمان استقبال مرضى الأورام وتقديم خدمات الفحص والعلاج والرعاية الطبية بالمجان لأبناء محافظات الصعيد، ضمن منظومة تستهدف إتاحة الخدمات المتخصصة للمرضى وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.