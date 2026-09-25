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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار إيجار وحدات «سكن لكل المصريين 9».. اعرف قيمة الإيجار والدعم حسب دخلك

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية
وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية
آية الجارحي

اوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل دعم الإيجار ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» في المحافظات.

 واعلنت بشكل مفصل  قيمة الإيجار السوقية والمبلغ الذي يتحمله المواطن بعد الدعم، وفقًا لمستوى الدخل الشهري للأسرة.

أسعار الايجار الشهري قبل وبعد الدعم

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 15 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
 

وتحدد المبادرة مساهمة المواطن بنسبة 25% من صافي دخله الشهري، فيما تبلغ نسبة الإيجار السنوية 7%، مع وصول الحد الأقصى للدعم  إلى 100 ألف جنيه.

الدخل الشهري للأسرة
 

في حالة وصول الدخل الشهري للأسرة إلى 5000 جنيه، تبلغ قيمة الإيجار السوقية 2000 جنيه، بينما يدفع المواطن 1250 جنيهًا بعد الدعم، ويحصل على دعم شهري قدره 750 جنيهًا. وعند ارتفاع الإيجار السوقي إلى 3000 جنيه مع الدخل نفسه، يصل ما يدفعه المواطن إلى 1250 جنيهًا، بينما يبلغ الدعم 1750 جنيهًا.

8000 جنيه دخل شهري


وفي حالة وصول دخل الأسرة إلى 8000 جنيه شهريًا، تبلغ قيمة الإيجار السوقية 4000 جنيه، ويدفع المواطن 2000 جنيه بعد الدعم، بقيمة دعم شهرية 2000 جنيه. أما إذا بلغت قيمة الإيجار السوقية 5000 جنيه، فيدفع المواطن 2000 جنيه، ويحصل على دعم قدره 3000 جنيه.

10 الألف دخل شهري


وبالنسبة للأسرة التي يبلغ دخلها الشهري 10.000 جنيه، تصل قيمة الإيجار السوقية إلى 4000 جنيه، ويدفع المواطن 2500 جنيه، مع دعم شهري يبلغ 1500 جنيه، بينما عند إيجار سوقي قدره 5000 جنيه، يدفع المواطن 2500 جنيه ويحصل على دعم 2500 جنيه.

12 ألف جنيه دخل شهري 


أما إذا بلغ الدخل الشهري للأسرة 12000 جنيه، فتبلغ قيمة الإيجار السوقية 4000 جنيه، ويدفع المواطن 3000 جنيه، ويحصل على دعم شهري قدره 1000 جنيه، بينما عند وصول الإيجار السوقي إلى 5000 جنيه، يدفع المواطن 3000 جنيه ويبلغ الدعم 2000 جنيه.

وصول الدخل الي 16 ألفا 


وفي حالة وصول دخل الأسرة إلى 16000 جنيه شهريًا، يبلغ الإيجار السوقي 4000 جنيه، ويدفع المواطن كامل المبلغ البالغ 4000 جنيه دون دعم، بينما عند وصول الإيجار السوقي إلى 5000 جنيه، يدفع المواطن 4000 جنيه ويحصل على دعم شهري قدره 1000 جنيه.

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