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الكونغو الديمقراطية.. مصرع 41 شخصا في غرق قارب بضائع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكونغو الديمقراطية.. مصرع 41 شخصا في غرق قارب بضائع

حادث غرق
حادث غرق
محمود نوفل

لقي ما لا يقل عن 41 شخصاً مصرعه في غرق قارب يربط بين كيجوما في تنزانيا وكاليمي في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.  بجانب إنقاذ 49 ناجياً، بينما لا يزال بعض الأشخاص مفقودين.

وفق تقارير إعلامية ؛ فقد وقع الحادث بالقرب من قرية مابيرا، على بحيرة تانجانيقا، بينما كان القارب ينقل ما لا يقل عن مئة شخص بالإضافة إلى بضائع. وتستمر عمليات البحث للعثور على أي ناجين محتملين.


ووفقا للمعلومات الأولى التي تم جمعها من مصادر محلية، فإن الرسوم الإضافية على الركوب يمكن أن تكون سبب الحادث.

وصدر بلاغ رسمي من وزير النقل والمواصلات الإقليمي في تنجانيقا، نوريس مولونجوي، يضم 41 شخصًا مفقودين و43 هاربًا، من أجل إجمالي 84 راكبًا مسجلين على الشاطئ.

وتجري عمليات البحث والإنقاذ وتسمح بالعثور على المفقودين.

كما غمرت مياه بحيرة تنجانيقا العديد من البضائع التي كان ينقلها القارب.


بالإضافة إلى 480 طنًا من البضائع وأربع مركبات على متنها

خادث غرق الكونجو الديمقراطية تنزانيا حادث غرق

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