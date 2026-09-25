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بمساعدة خطيب اختها.. سيدة تطعن زوجها بالسلام بعد رفضه تطليقها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بمساعدة خطيب اختها.. سيدة تطعن زوجها بالسلام بعد رفضه تطليقها

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

أقدمت ربة منزل على طعن زوجها بسلاح أبيض، بمساعدة خطيب شقيقتها، بعدما نشبت مشادة بينهما داخل مسكنهما بمنطقة السلام، على خلفية طلبها الطلاق منه ورفضه الاستجابة لها.

تفاصيل الواقعة 

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال سائق توك توك، 35 سنة، مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال المصاب، اتهم زوجته، 29 سنة، ربة منزل، وخطيب شقيقتها، 21 سنة، عامل، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، موضحاا أن الزوجة كانت بحوزتها «كتر»، فيما كان بحوزة المتهم الثاني «مطواة».

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الزوج وزوجته داخل مسكنهما، بعدما عاتبها على طلبها الطلاق منه أكثر من مرة، وتطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء.

وخلال المشاجرة، تدخل خطيب شقيقة الزوجة لمناصرتها، وشاركها في التعدي على الزوج باستخدام «المطواة»، ما أسفر عن إصابته بجرح طعني نافذ في البطن.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة وخطيب شقيقتها، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سيدة تطعن طلبت الطلاق قسم السلام مساعدة خطيب الأجهزة الأمنية

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