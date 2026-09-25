بعد تحسن الأجواء.. الأرصاد تكشف حالة طقس مصر خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تشهد حاليًا معدلات قريبة من الطبيعية، بالتزامن مع بداية التحول التدريجي نحو الأجواء الخريفية.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح حاليًا حول 32 و33 درجة مئوية، بينما تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتصل إلى نحو 21 و22 درجة في القاهرة وبعض مناطق شمال الجمهورية.

أجواء خريفية ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية

وأوضح أن الأجواء خلال ساعات النهار تكون حارة على شمال البلاد حتى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، بينما تظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 39 و40 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تستمر حول معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع المقبل، مع عدم وجود مؤشرات على ارتفاعات كبيرة خلال الفترة القريبة.

هل تعود الموجات الحارة من جديد؟

ولفت المتنبئ الجوي إلى أن النصف الأول من فصل الخريف قد يشهد بعض الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة من وقت لآخر، موضحًا أن المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.

وأضاف أن احتمالات ارتفاع درجات الحرارة تكون أقل خلال الخريف، كما أن فترات الارتفاعات، حال حدوثها، تكون قصيرة، قبل أن تعود درجات الحرارة مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية.

الأرصاد تكشف توقعات النصف الأول من الخريف

وكشف القياتي أن التنبؤات الموسمية بالهيئة تشير إلى احتمالية تسجيل متوسط درجات الحرارة خلال النصف الأول من فصل الخريف أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم طفيفة.

كما تشير التوقعات الموسمية إلى احتمالية أن تكون كميات الأمطار خلال فصل الخريف أعلى من معدلاتها الطبيعية بصورة طفيفة.

سحب وأمطار خفيفة على بعض المناطق

وأشار إلى ظهور بعض السحب الخفيفة خلال فترات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وحجب جزء من أشعة الشمس.

كما تنشط الرياح أحيانًا، وتصل سرعتها إلى نحو 30 و35 كيلومترًا في الساعة، بما يساهم في تحسين الإحساس بالطقس.

وتوقع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري، مع احتمالية زيادة شدة الأمطار يوم الخميس المقبل على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية.

طقس أكثر حرارة على البحر الأحمر وجنوب سيناء

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء تكون أعلى نسبيًا من القاهرة والسواحل الشمالية، لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية.

ومع ارتفاع نسب الرطوبة في هذه المناطق، قد يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا.

كما أشار إلى ارتفاع نسبي في حركة الأمواج بخليج السويس، حيث تتراوح بين مترين و3 أمتار، بينما تصل على شواطئ البحر الأحمر إلى نحو مترين و2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة: 32 للعظمى و23 للصغرى.

العاصمة الإدارية: 33 و21 درجة.

الإسكندرية: 31 و22 درجة.

العلمين: 30 و21 درجة.

مطروح: 29 و21 درجة.

دمياط: 30 و24 درجة.

بورسعيد: 30 و24 درجة.

الإسماعيلية: 34 و21 درجة.

السويس: 33 و22 درجة.

العريش: 31 و20 درجة.

كاترين: 30 و15 درجة.

طابا: 33 و20 درجة.

شرم الشيخ: 36 و26 درجة.

الغردقة: 35 و25 درجة.

الفيوم: 33 و22 درجة.

بني سويف: 33 و22 درجة.

المنيا: 35 و21 درجة.

أسيوط: 35 و21 درجة.

سوهاج: 35 و21 درجة.

قنا: 39 و23 درجة.

الأقصر: 40 و24 درجة.

أسوان: 40 و26 درجة.

الوادي الجديد: 38 و23 درجة.

شلاتين: 38 و27 درجة.

حلايب: 34 و28 درجة.

رأس حدربة: 34 و27 درجة.

مرسى علم: 36 و27 درجة.

أبرق: 36 و25 درجة.

جبل علبة: 36 و25 درجة.

أبو رماد: 37 و27 درجة.

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة انتقالًا تدريجيًا من أجواء الصيف إلى الخريف، مع زيادة الفارق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، وهو ما يظهر بصورة أوضح مع امتداد ساعات الليل وانخفاض تأثير الإشعاع الشمسي.