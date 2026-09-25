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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد المقابلات واختبارات القدرات للمتقدمين للبرامج المميزة بتربية بنين الأزهر

كلية التربية
كلية التربية
محمد شحتة

أعلنت كلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أنه تم تحديد يوم الأحد 27 سبتمبر موعدًا لإجراء المقابلات الشخصية واختبارات القدرات للطلاب المتقدمين لـ (البرامج المميزة) بالكلية.

وأوضحت كلية التربية في منشور لها، خطوات التقدم وإنهاء التسجيل، وهي: سداد المصروفات الجامعية على كود فوري (645) مع الاحتفاظ بالإيصال + 3 صور منهـ وطباعة طلب الالتحاق بالجامعة وعليه صورة الطالب من بوابة خدمات جامعة الأزهر من هنا (سيظهر في الطلب اسم الكلية الأساسية المرشح لها الطالب منذ البداية).

خطوات التقديم والتسجيل

كما ينبغي طباعة بطاقة الترشيح للبرنامج أو للكلية المرشح لها الطالب + 2 صورة منها، وسداد مصروفات (طلب التحاق البرامج المتميزة والخدمات الإدارية واختبارات القدرات والمقابلة) بقيمة 1500 جنيه + 3 صور منه، علما بأن الرابط سيكون متاحًا قريبا على بوابة جامعة الأزهر)وطباعة طلب الالتحاق بالبرنامج وإقرار ولي الأمر من الرابط التالي، ثم ملء البيانات واستكمال التوقيعات اضغط هنا

كما يجب تجهيز الأوراق الآتية مع الأوراق السابقة، وهي: أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 2 صورة منها - أصل شهادة الميلاد كمبيوتر مدون بها الرقم الثلاثي + 2 صورة منها - نموذج 2 جند ونموذج 7 جند من القسم التابع له الطالب - عدد 6 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب من الأمام ومن الخلف - عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي - عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر - حافظة للأوراق.

وناشدت الكلية، الطلاب المتقدمين بالتوجه بالملف به جميع الأوراق السابقة إلى كلية التربية بنين بالقاهرة يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر، الساعة التاسعة صباحًا (في حالة عدم الحضور سيتم رفض ترشيح الطالب للبرنامج) والتوجه إلى الصالة الكبيرة أمام المسرح ودفع مصروفات الكتاب الجامعي، والدخول إلى مسرح الكلية ثم الاستماع إلى شرح عن نظام الساعات المعتمدة وكيفية ترتيب الملف.

مكان عقد المقابلة الشخصية واختبارات القدرات

كما يجب التوجه إلى مكان عقد المقابلة الشخصية واختبارات القدرات في القاعة الخاصة بكل برنامج حسب الجدول المعلن، واستلام استمارة (تسجيل مقررات المستوى الأول، الفصل الأول) والتوقيع عليها، ومراجعة الملف بواسطة منسق البرنامج، ثم إجراء المقابلة الشخصية، وتسجيل البيانات إليكترونيًّا ثم مغادرة الكلية، والانتظام في المحاضرات حسب الجدول المعلن بداية من يوم السبت 3  أكتوبر، وسداد مصروفات القسط الأول (في المواعيد التي ستحدد لاحقًا)

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