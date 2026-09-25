دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

أقالت رئيسة كوستاريكا لورا فرنانديز وزير الخارجية مانويل توفار، بعد مشاركته في اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، دون إبلاغها أو التشاور معها مسبقا.

وأوضحت الحكومة الكوستاريكية أن مشاركة توفار في اجتماع تحالف «درع الأمريكتين» لمكافحة عصابات المخدرات والجريمة المنظمة، دون إخطار الرئيسة، حالت دون مشاركتها شخصيا في الاجتماع، معتبرة أن ذلك تسبب في ضرر استراتيجي كبير.

وكان الاجتماع قد عُقد الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من رؤساء دول أمريكا اللاتينية الأعضاء في التحالف الذي أطلقته إدارة ترامب في مارس الماضي.

وأكدت الحكومة أن كوستاريكا تعتبر التحالف مهمًا لأمنها الوطني وسياساتها المتعلقة بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فيما تولت وزيرة التجارة الخارجية إنديانا تريخوس مهام وزير الخارجية بالإنابة مؤقتًا.

وكانت فرنانديز متواجدة في كولومبيا خلال انعقاد الاجتماع، ولم تتواجد في الاجتماع بنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.