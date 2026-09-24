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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد الأثريين المصريين يكرم وزير السياحة والآثار ويمنحه «درع الاتحاد للرواد» لعام 2026

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

تقديراً لجهوده المتميزة في دعم وتطوير القطاع السياحي المصري، والوصول بأعداد السائحين إلى رقم غير مسبوق خلال عام 2025، كرّم اتحاد الأثريين المصريين برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن وزيري، شريف فتحي وزير السياحة والآثار.د وذلك بمنحه درع إتحاد الأثريين المصريين للرواد لعام 2026.

اتحاد الأثريين المصريين 

جاء ذلك على هامش فعاليات الحفل الختامي للملتقى السادس عشر للاتحاد، المنعقد بعنوان «الحضارة المصرية والهوية القومية في ضوء رؤى مستقبلية للعمل الأثري».

وقد تسلم درع اتحاد الأثريين المصريين للرواد لعام 2026 والذي يمنح لشخصية واحدة في العام وشهادة التقدير نيابة عن السيد الوزير، الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وفي السياق ذاته، كرّم الاتحاد الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمنحه درع الاتحاد للتميز لعام 2026 والذي أيضاً يمنح لشخصية واحدة كل عام فضلاً عن شهادة، تقديراً لجهوده المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار وحماية الآثار المصرية.

يأتي هذا التكريم تأكيداً على الدور المحوري الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على الهوية القومية ودفع عجلة السياحة الثقافية.

اتحاد الأثريين المصريين اتحاد الأثريين الدكتور أيمن وزيري آثار وزير السياحة والآثار

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