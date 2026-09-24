رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

أصبح البحث عن رسوم إنستاباي 2026 من أكثر الموضوعات التي تهم عملاء البنوك، بالتزامن مع استمرار الاعتماد على التحويلات اللحظية في إجراء المعاملات المالية على مدار الساعة. ويزداد اهتمام المستخدمين بمعرفة تكلفة التحويل، وحدود العمليات اليومية والشهرية، إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها عند إرسال الأموال إلى حساب أو مستفيد بالخطأ.

وفي هذا السياق، فإن قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن تثبيت أسعار الفائدة لا يعني تلقائيًا حدوث أي تغيير في رسوم الخدمات المقدمة عبر تطبيق إنستاباي، إذ ترتبط تكلفة التحويل والاستعلام بالتعريفة المقررة لخدمات منظومة المدفوعات اللحظية.





قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، وفق ما ورد في القرار.

وجاءت أسعار العائد على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.

سعر الائتمان والخصم: 19.5%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به والظروف الاقتصادية والبيئة الخارجية.

ولا يعني تثبيت أسعار الفائدة إجراء تعديل تلقائي على رسوم إنستاباي، إذ إن أسعار العائد المصرفية تختلف عن التعريفة الخاصة بخدمات المدفوعات اللحظية.

كم تبلغ رسوم إنستاباي على التحويلات؟

بدأ تطبيق الرسوم على خدمات التحويل والاستعلام عبر إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من إتاحة خدمات المنظومة بصورة مجانية منذ إطلاقها.

وبحسب التعريفة الواردة في المادة، تبلغ تكلفة التحويل عبر التطبيق 0.1% من قيمة المعاملة، مع تطبيق حد أدنى وحد أقصى للرسوم:

الحد الأدنى للرسوم: 50 قرشًا.

نسبة الرسوم: 0.1% من قيمة التحويل.

الحد الأقصى: 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وبالتالي، فإن تكلفة التحويل تختلف حسب قيمة المبلغ الذي يرسله العميل، لكنها لا تتجاوز 20 جنيهًا للعملية الواحدة حتى مع ارتفاع قيمة التحويل.

هتحول 1000 جنيه بكام عبر إنستاباي؟

إذا كان العميل يريد تحويل 1000 جنيه عبر تطبيق إنستاباي، فإن احتساب الرسوم وفق نسبة 0.1% يكون كالتالي:

1000 × 0.1% = 1 جنيه

وبذلك تبلغ رسوم تحويل 1000 جنيه جنيهًا واحدًا، وفق التعريفة المذكورة.



ولتوضيح قيمة الرسوم على مبالغ مختلفة:

تحويل 500 جنيه: الرسوم 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه: الرسوم جنيه واحد.

تحويل 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه: الرسوم تصل إلى 20 جنيهًا، وهو الحد الأقصى.

التحويلات الأعلى من 20 ألف جنيه: تظل الرسوم عند حدها الأقصى البالغ 20 جنيهًا للعملية الواحدة، وفق التعريفة المشار إليها.

رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب

لا تقتصر التعريفة على تحويل الأموال، إذ تشمل أيضًا بعض خدمات الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر.

ويتيح تطبيق إنستاباي للعميل 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر.

وبعد استنفاد العمليات المجانية، يتم احتساب 50 قرشًا عن كل عملية استعلام إضافية، وفق البيانات الواردة في المادة.

وتأتي هذه الرسوم في إطار تكلفة تشغيل وتطوير منظومة المدفوعات اللحظية، التي أصبحت من الأدوات الرئيسية للتحويل الإلكتروني داخل القطاع المصرفي المصري.

حدود التحويل عبر إنستاباي 2026

إلى جانب معرفة رسوم إنستاباي، يهتم العملاء بالحدود القصوى للمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلال التطبيق، خاصة عند تحويل مبالغ كبيرة.

وتبلغ الحدود المشار إليها للخدمات:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتساعد هذه الحدود في تنظيم حركة الأموال داخل منظومة المدفوعات اللحظية، مع توفير إمكانية تنفيذ التحويلات بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنوك أو الاعتماد على التعاملات النقدية.

خطوات تحويل الأموال عبر إنستاباي

يمكن تنفيذ التحويل المالي من خلال تطبيق إنستاباي عبر مجموعة من الخطوات البسيطة، تبدأ بفتح التطبيق واختيار خدمة «إرسال نقود».

بعد ذلك، يختار المستخدم التحويل من خلال «رقم الهاتف»، ثم يضغط على خيار «حساب بنكي»، ويدخل البيانات المطلوبة، والتي تتضمن رقم الهاتف والمبلغ المراد تحويله.

وقبل إتمام العملية، تظهر بيانات التحويل أمام العميل لمراجعتها والتأكد من صحتها، ثم يتم إدخال الرقم السري الخاص بشبكة المدفوعات اللحظية IPN PIN والمكون من 6 أرقام.

وبعد إدخال الرقم السري وتأكيد العملية، يتم تنفيذ التحويل وفق حالة الحساب وصحة البيانات التي أدخلها المستخدم.

ماذا تفعل عند تحويل الأموال بالخطأ؟

يعد إرسال الأموال إلى مستفيد غير صحيح من أكثر المشكلات التي قد تواجه مستخدمي تطبيقات التحويل الإلكتروني، ولذلك يجب التعامل مع الموقف بسرعة والاحتفاظ بجميع بيانات العملية.



وفي حال كان المستلم معروفًا للعميل، يمكن التواصل معه وطلب إعادة المبلغ، باعتبار أن الحل الودي قد يكون الأسرع في استعادة الأموال.

أما إذا تعذر الوصول إلى المستلم أو رفض إعادة المبلغ، فينبغي التواصل فورًا مع البنك الذي تم تنفيذ التحويل من خلاله، وتقديم تفاصيل المعاملة، ومنها:

رقم العملية.

تاريخ التحويل.

توقيت العملية.

بيانات المستفيد.

إيصال التحويل.

كما يمكن التواصل مع دعم إنستاباي عبر القنوات الرسمية المتاحة، مع الاحتفاظ بالمراسلات والمستندات المرتبطة بالتحويل.

وفي حال عدم الوصول إلى حل، يمكن للعميل تقديم شكوى وفق الإجراءات المصرفية المعمول بها، وقد يمثل اللجوء إلى القضاء خيارًا أخيرًا في النزاعات التي لا يتم حلها بالطرق السابقة.

خدمات مهمة يقدمها تطبيق إنستاباي

يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية، من بينها إمكانية ربط الحسابات المصرفية المختلفة في تطبيق واحد، وإجراء تحويلات فورية بين الحسابات المشاركة في الشبكة.

كما يتيح التحويل إلى المحافظ الرقمية وبعض أدوات الدفع المتاحة ضمن المنظومة، إلى جانب الاستعلام عن الأرصدة وإصدار كشف حساب مختصر وإضافة أكثر من حساب بنكي للمستخدم داخل التطبيق.

ووفق المعلومات الواردة في المادة، فإن البريد المصري غير مشترك في إنستاباي، كما أن خدمة سحب الأموال من التطبيق عبر ماكينات الصراف الآلي ليست متاحة كخدمة مباشرة من خلال التطبيق.

وتختلف إمكانية استخدام البطاقات والخدمات بحسب البنك ونوع الحساب والمنتج المصرفي المرتبط بالتطبيق، لذلك يجب الرجوع إلى البنك التابع له العميل عند وجود استفسار بشأن ربط بطاقة أو حساب معين.

أكثر من 12 مليون مستخدم لإنستاباي

شهدت خدمات المدفوعات اللحظية توسعًا كبيرًا منذ إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل 2022، وأصبح التحويل الإلكتروني الفوري من الخدمات التي يعتمد عليها عدد كبير من العملاء.

وبحسب البيانات الواردة، تجاوز عدد مستخدمي إنستاباي 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، بما يعكس اتساع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية في مصر.

وتواصل المنظومة تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وإضافة خدمات وخصائص جديدة لتسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد، مع توفير بدائل سريعة للتحويل بين الحسابات.



هل قرار الفائدة يغير رسوم إنستاباي؟

لا يؤدي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في حد ذاته إلى تغيير مباشر في رسوم إنستاباي، إذ إن أسعار الفائدة ترتبط بالسياسة النقدية وأسعار العائد المصرفية، بينما تخضع رسوم خدمات المدفوعات اللحظية للتعريفة المنظمة للمنظومة.

وبالتالي، فإن العميل الذي يريد معرفة تكلفة التحويل عليه احتساب الرسوم وفق قيمة المعاملة، مع مراعاة الحد الأدنى البالغ 50 قرشًا والحد الأقصى البالغ 20 جنيهًا، وفق البيانات المذكورة.

وفي الوقت نفسه، تظل متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وشبكة المدفوعات اللحظية مهمة، خاصة مع استمرار تطوير الخدمات الرقمية وإمكانية تحديث الرسوم أو الحدود مستقبلًا وفق القرارات الرسمية.

نصائح مهمة قبل تحويل الأموال

قبل الضغط على زر تأكيد العملية، يجب مراجعة بيانات المستفيد والمبلغ أكثر من مرة، خاصة عند التحويل إلى حساب أو رقم هاتف للمرة الأولى.

ومن المهم التأكد من اسم المستفيد والبيانات التي يعرضها التطبيق قبل إدخال الرقم السري، وعدم مشاركة IPN PIN مع أي شخص، حتى إذا ادعى أنه ممثل للبنك أو خدمة العملاء.

كما يفضل الاحتفاظ بإيصال التحويل بعد إتمام العملية، لأنه يمثل مستندًا مهمًا عند حدوث أي مشكلة أو عند الحاجة إلى متابعة المعاملة مع البنك.

وفي النهاية، تظل رسوم إنستاباي وحدود التحويل من أبرز المعلومات التي يحتاج المستخدم إلى معرفتها قبل إجراء أي معاملة، خاصة مع الانتشار المتزايد للتحويلات الإلكترونية واعتماد ملايين العملاء على خدمات المدفوعات اللحظية.