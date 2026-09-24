تزوج طليقته.. القبض على طرفى مشاجرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين يحمل أحدهما عصا خشبية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وطرف ثان : (عامل – مقيم قسم شرطة ثان المنتزه) لخلافات بينهما لقيام الأول بالزواج من طلقية الثانى قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب وقيام الثانى بالتلويح بعصا خشبية كانت بحوزته.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضبط بحوزة الثانى (العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.