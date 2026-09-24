محافظ قنا يتفقد مشروع المنطقة اللوجستية لاستخلاص المعادن النفيسة بقرية العقب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مشروع المنطقة اللوجستية المتخصصة في استخلاص المعادن النفيسة، المقامة بقرية العقب التابعة لمركز قوص، لمتابعة معدلات التنفيذ وسير الأعمال الميدانية بالمنطقة، في إطار جهود المحافظة لدعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد والتعدين.

جاء ذلك بحضور المهندس فكري يوسف، المدير التنفيذي للشركة، واللواء محمود شرشابي، المدير الإداري للموقع، وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأن الهدف الرئيسي من إنشاء المشروع يتمثل في تنمية الثروات الطبيعية لتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإنشاء مراكز تنموية متخصصة لتعليم وتدريب الشباب على الحرف المرتبطة بأعمال استخلاص المعادن النفيسة، إلى جانب تجهيز منطقة لوجستية متكاملة تساهم بفاعلية في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مع الالتزام التام بكافة الاشتراطات البيئية للحفاظ على سلامة البيئة المحيطة.

واستمع الببلاوي، خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول المخطط التنفيذي للمشروع، والذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 490 فدانًا، ويحيط به سور حديدي بطول 6.5 كم وسور مبانٍ بطول 600 متر، ويضم عدداً من المباني الخدمية والإدارية، تشمل مبنى البوابة الرئيسية، ومبنى إدارة الشركة، واستراحات وسكن للمهندسين والعاملين، ومطعماً للعاملين، ومسجداً، وكافتيريا على الواجهة، بالإضافة إلى نموذج لـ 6 محلات تجارية خارجية.

كما يشتمل التخطيط العام للمنطقة على تخصيص 74 قطعة أرض بمساحة 1440 متر مربع، لتتسع لـ 27 طاحونة حجر وحوض مياه ومنطقة تشوين أحجار وخزانات مياه، بإجمالي يتسع لنحو 2000 طاحونة على مستوى القطع، وجرى تجهيز 3 قطع بأحواض الترسيب كنموذج استرشادي لباقي الوحدات.

منطقة الطواحين

وعلى صعيد البنية التحتية والإنشائية، تم الانتهاء تجهيز مدقات ترابية بطول 11 كم وعرض 20 متراً من البوابة الجانبية وحتى منطقة الطواحين، فضلاً عن تنفيذ أعمال تسوية بمسطح يتجاوز 4 كم، كما تم الانتهاء من حفر وتنفيذ أساسات جميع المباني والسور والمبنى الإداري والاستراحات، وإنجاز البوابة الرئيسية، ومبنى مطعم العاملين، والـ 6 محلات بالكامل، والمسجد، بينما يجري العمل حالياً على استكمال المبنى الإداري، ومبنى الكافتيريا، والسور الحديدي الخارجي للموقع.

وأثنى محافظ قنا، على المشروع الذي يمثل قفزة نوعية واستثمارية كبرى على أرض المحافظة، وخطوة جادة نحو توطين الصناعات الحديثة والاستفادة المثلى من المقومات التعدينية التي تزخر بها قنا.



