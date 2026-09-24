الرئيس الصيني يطالب ترامب بحل الخلافات مع إيران «في أقرب وقت ممكن»

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة حل الخلافات مع إيران “في أقرب وقت ممكن”، وذلك خلال زيارة دولة إلى واشنطن، والتي بدأت اليوم.

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية، بأن الرئيس شي جين بينج، دعم عودة الولايات المتحدة وإيران إلى "مذكرة إسلام آباد"، ودعا البلدين إلى العودة في أسرع وقت ممكن إلى مسار حل القضايا عبر المفاوضات.

وكان شي جين بينج قد قال، في وقت سابق، خلال لقائه دونالد ترامب في البيت الأبيض، إن الصين والولايات المتحدة دولتان كبيرتان، وتقع على عاتقهما مسؤولية العمل من أجل تقدم البشرية.



أمريكا وإيران تبحثان اتفاقا مرحليا

وأفادت وكالة “رويترز”، عن مصدرين مطلعين، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في نيويورك يبحثون مسارا تدريجيا للخروج من الأزمة، يتضمن إعادة فتح طهران لمضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وأصبح المضيق ورقة المساومة المركزية في جهود إنهاء الصراع المستمر منذ نحو 7 أشهر، حيث تسعى إيران لتخفيف الحصار الذي يخنق اقتصادها، بينما تسعى واشنطن لضمان حرية الملاحة في طريق إمداد النفط العالمي الذي أغلقته طهران.

وتواجه المحادثات عقبة كبيرة، إذ لا يريد أي من الجانبين أن يكون أول من يتخلى عن نفوذه، وفقا لتصريحات لـ"رويترز" من مصدرين إيرانيين ومسؤولين إقليميين ومصدرين دبلوماسيين غربيين، لكن وراء موقف طهران يكمن إدراك للتكلفة الاقتصادية للمواجهة المطولة.

وقال مسؤول إيراني كبير، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إحدى طرق المضي قدما؛ هي حل الأزمة على مراحل، أولها إنهاء الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن الصيغة الأرجح لإنهاء المأزق هي اتفاق تدريجي يضمن لإيران رفع الحصار والوصول إلى الأصول المجمدة.