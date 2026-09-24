"عمولة وكيل بيزيرا" تفجر أزمة داخل مجلس نادي الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف بيع عقد اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا جناح فريق الزمالك والمنضم لصفوف فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، لم يتم مناقشته على الاطلاق خلال اجتماعات مجلس الإدارة مؤخرًا.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: لم يتم عرض فكرة الموافقة أو الرفض على بيعه، والأمر كان يقتصر على حسين لبيب رئيس النادي وحسين السيد عضو المجلس وهما اصحاب القرار بينما باقي الأعضاء لم يكن لهم رأي في ملف الكرة.

واكمل: بند نسبة وكيل بيزيرا تسبب في أزمة خلال الأيام الماضية، والمجلس عقد اجتماعه مؤخرًا، وخلال الجلسة تم طرح أزمة نسبة عمولة وكيل بيزيرا بعد انتقاله لشباب الأهلي، وهو البند الذي لم يتم مناقشة الأمر عندما تم ضم اللاعب من أوليكساندريا الأوكراني.

وتابع: استفسر اعضاء مجلس الادارة عن كيفية ظهور بند العمولة وعدم ظهوره خلال الاجتماع الذي تم اعتماد عقده مع النادي. ولم يتم خلال الجلسات الماضية مناقشة ملف بيزيرا، والقرار الخاص برحيله كان بين حسين لبيب وحسين السيد فقط.

وأتم: حتى الآن لم يتم اعتماد عقد انتقال خوان بيزيرا لنادي شباب الاهلي ومن المنتظر اعتماده خلال الجلسة المقبلة.