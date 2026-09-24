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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: إدارة الزمالك لا تجيد التفاوض مع الرعاة.. وتصريحات المجلس في الهوا

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إدارة القلعة البيضاء لم تقدم تصريحات تحققت على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الحديث عن خسائر النادي سنويًا يضع مجلس الإدارة أمام تساؤلات.

الزمالك

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "مجلس الزمالك، لم أرَ منه تصريحًا صحيحًا أو قال حاجة وحصلت، وتصريحات في الهوا".

وأضاف: "هشام نصر بيقول إنه صرف مليار على فريق الكرة؟ طيب فين صرفهم وبأمارة إيه؟ والكلام عن خسائر نصف مليار سنويًا دي تدين مجلس الإدارة".

وتابع: "إدارة الزمالك لا تجيد التفاوض مع الرعاة، وهم بطل الدوري رغم ذلك الرعاية قليلة عكس ما يحدث في الأهلي، وده نتيجة وجود نظام في القلعة الحمراء وكلام واحد".

وانتقل بشير التابعي للحديث عن تجديد عقود لاعبي الأهلي، قائلًا: "لازم يكون فيه استثناء لبعض اللاعبين في الأهلي عند تجديد العقود، مثل محمد هاني وياسر إبراهيم، نظرًا لتاريخهم الكبير مع الأهلي وما قدموه".

وأردف: "كل اللاعبين في الأهلي بتنظر لإمام عاشور، لأنه حصل على استثناءات كتير، ودلوقتي عايزين يحصلوا على استثناءات زيه".

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