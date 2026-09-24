سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. أعلى سعر للشراء 51.59 جنيه

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة، بينما بلغ متوسط سعر الدولار نحو 51.40 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.36 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس، عند 51.59 جنيه، بينما بلغ سعر البيع نحو 51.69 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنك HSBC عند 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية نحو 51.40 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، وبنك نكست، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان، وبنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك بيت التمويل الكويتي نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك البركة والبنك المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك أبوظبي الأول FABMISR نحو 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

بلغ أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس نحو 51.59 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع نحو 51.43 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك.