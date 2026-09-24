الأرصاد: طقس أكثر اعتدال مقارنة بالصيف.. ومتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على عدة مناطق

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفصل الصيف، مع استمرار بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأضافت خلال برنامج صباح الخير يا مصر على الاولى، أن فصل الخريف يعد من أفضل فصول العام في مصر، لاعتدال قيم درجات الحرارة خلال أغلب أيامه، فدرجات الحرارة لا تكون مرتفعة بشكل كبير أو منخفضة بصورة ملحوظة.

ونوهت أن فصل الخريف يمتد ل 3 أشهر، وقد تشهد بعض فتراته -خاصة خلال النصف الأول منه- ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، لكنها تكون محدودة وتظهر بشكل أكبر خلال ساعات النهار، بينما تكون الأجواء خلال فترات الصباح الباكر والليل أكثر اعتدالًا.

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة بدأ بالفعل قبل بداية فصل الخريف، خاصة خلال فترات المساء والليل، ومع وجود نشاط نسبي للرياح في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة، وهو ما يساعد على الإحساس بمزيد من التحسن في الأجواء.

وبينت أن متوسط درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل سيتراوح بين 31 و33 درجة مئوية للعظمى في القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن الطقس خلال ساعات النهار سيظل مشمسًا وحارًا نسبيًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تشهد ساعات الليل أجواء معتدلة في معظم أنحاء الجمهورية مع نسمات هواء تساعد على تقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وعن فرص سقوط الأمطار، قالت انه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الغربية وشمال الدلتا، لمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد بشكل ضعيف إلى القاهرة الكبرى، موضحة أن فرص الأمطار ستستمر على مناطق السواحل وشمال الدلتا يومي الجمعة والسبت على فترات متقطعة.

ووجهت "غانم" نصائح للمواطنين، خاصة الطلاب الذين يتحركون في ساعات الصباح الأولى، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر.

وأوضحت أن الأجواء لم تصل بعد إلى مرحلة ارتداء الملابس الخريفية الثقيلة، مؤكدة أن الملابس الصيفية لا تزال مناسبة خلال الفترة الحالية، خاصة أن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار.

وأكدت أن التغيير الكامل في نوعية الملابس سيكون بشكل أكبر مع منتصف شهر أكتوبر، مع استمرار متابعة حالة الطقس والتغيرات الجوية خلال الفترة المقبلة.