أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 40 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية

، مشيرة الى ان القوات الروسية استهدفت مركزي الاتصالات "كييفستار" و"باركوفي"، اللذين يقدمان خدمات الاتصال وقدرات الحوسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.



وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى أنه تم أيضا استهداف منشأة لإنتاج مكونات الطائرات المسيرة، وكذلك لإعداد المجمعات الروبوتية الأرضية للاستخدام في كييف.



وقالت الوزارة الروسية: القوات المسلحة الروسية استهدفت مركزين لوجستيين في أوديسا، حيث تخزن شحنات ذات استخدام عسكري ومزدوج تصل إلى أوكرانيا من أوروبا.



وأضافت الدفاع الروسية: استهدفنا في كييف ورشة "بيغاس آرمز" التي كانت تنتج وتخزن مسيّرات بعيدة ومتوسطة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية.



وختم الوزارة الروسية بيانها قائلة : استهداف ناقلة كانت تنقل مواد الوقود ومواد التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء "تشيرنومورسك"