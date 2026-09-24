التضامن تنقذ مسن بلا مأوى بالمنصورة وتنقله إلى دار للرعاية

تواصل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهاتها بتكثيف الحملات الميدانية الإنسانية، والتعامل الفوري والسريع مع البلاغات الواردة من المواطنين وكافة وسائل الإعلام للتعامل مع بلاغات الاستغاثة والابلاغ عن المواطنين بلا مأوى .

و استجاب فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الدقهلية لبلاغ ورد عبر خط بلاغات واتساب فريق التدخل السريع المركزي، بشأن مسن بلا مأوى بمنطقة منية سندوب بمدينة المنصورة.

وانتقل الفريق إلى موقع البلاغ، وعثر على مسن يبلغ من العمر 77 عامًا، وأجرى دراسة لحالته والاستماع إليه، حيث تبين أنه مطلق وليس لديه أبناء، ويعيش دون معاش أو مصدر دخل، بعد أن عمل لسنوات في مجال نجارة الأثاث لدى الغير.

وخلال دراسة الحالة، أوضح أنه عاش خلال الفترة الأخيرة داخل إحدى ورش العمل التي كان يعمل بها، إلا أنه مع تقدمه في العمر وعدم قدرته على مواصلة العمل، أصبح يبحث عن مكان آمن يستقر فيه، وأبدى رغبته في الإقامة بدار للرعاية.

وبناءً على رغبته ودراسة حالته، نسق فريق التدخل السريع بالدقهلية مع إحدى دور رعاية كبار السن، وتم نقله وإيداعه بها لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية المناسبة له.

وتابع فريق التدخل السريع المركزي إجراءات التعامل مع الحالة بالتنسيق مع فريق الدقهلية حتى إتمام نقله إلى دار الرعاية.

للتواصل والإبلاغ عن الحالات الإنسانية، يمكن إرسال البلاغات عبر خط بلاغات واتساب فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي 01577786753، مع تحديد موقع الحالة بدقة وإرسال صورة للحالة إن أمكن، أو التواصل عبر الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.