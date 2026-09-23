بيان ناري من طرابزون سبور بسبب صلاح

أصدر نادي طرابزون سبور التركي، بيانًا ناريًا بشأن استخدام اسم وصور نجمه محمد صلاح، إلى جانب قميص النادي، بشكل غير مصرح به في الإعلانات والحملات التجارية.

وأعلن طرابزون أنه يتم توثيق المخالفات التي تم رصدها، وأنه سيتقدم بإجراءات قانونية وجنائية بشأنها.

وأوضح النادي التركي، أنه بعد انتقال صلاح إلى طرابزون سبور، تم رصد قيام بعض الشركات باستخدام اسم اللاعب وصوره وقميص طرابزون سبور في إعلانات وحملات ترويجية بدون الحصول على إذن.

وجاء بيان طرابزون كالتالي:

"لا يمكن قانونيًا قبول استخدام صور محمد صلاح، على وجه الخصوص، في الترويج للمنتجات والخدمات، أو خلق انطباع لدى الرأي العام بوجود تعاون تجاري أو تحقيق منفعة تجارية من قيمة العلامة التجارية والصورة الخاصة بطرابزون سبور.

هذه الاستخدامات قد لا تنتهك فقط الحقوق الشخصية وحقوق الصورة الخاصة بمحمد صلاح، بل قد تنتهك أيضًا حقوق العلامة التجارية للنادي وسمعته التجارية وقيمه الاقتصادية.

النادي يقوم بتوثيق الإعلانات والاستخدامات التجارية التي تنتهك حقوق صلاح وطرابزون سبور، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة بحق المخالفات التي تم رصدها.

حب كرة القدم وتشجيع الفريق لا يشكلان مبررا للاستخدام غير المصرح به للحقوق المحمية قانونيًا لأغراض تجارية".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف، متفوقًا على فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي الذي يمتلك 6 أهداف.