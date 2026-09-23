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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب وزير الصحة: معدل الإنجاب تراجع إلى 2.3 .. ونستهدف الوصول لـ2.1 بنهاية 2027

معدل الإنجاب
معدل الإنجاب
رحمة سمير

كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن معدل الإنجاب في مصر تراجع إلى 2.3 طفل لكل سيدة، مقارنة بـ2.8 طفل في عام 2021، مشيرة إلى أن المستهدف الرسمي هو الوصول إلى معدل الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل سيدة.

وأوضحت الألفي، خلال حديثها ببرنامج «يحدث في مصر»، أن المقارنة بين أرقام المسحين الصحيين توضح تراجع معدل الإنجاب، موضحة أنه في عام 2021 كانت كل 10 سيدات ينجبن 28 طفلًا، بينما أصبحت كل 10 سيدات ينجبن 23 طفلًا حاليًا.

وأشارت إلى أن معدل الإحلال البالغ 2.1 يعني أن كل سيدة تخرج من سن الإنجاب تحل محلها فتاة تدخل سن الإنجاب، بما يحافظ على استمرار الدولة كدولة ولادة.

وأضافت أن مصر خفضت معدل المواليد بنسبة 18.2% منذ عام 2021 وحتى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن استمرار هذا المعدل من التحسن قد يساعد على الوصول إلى معدل 2.1 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2027.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030 كانت تستهدف الوصول إلى معدل 2.1، إلا أن تحسن الأرقام دفع إلى وضع خطة عاجلة للإسراع بتحقيق المستهدف خلال عامي 2027 و2028.

تراجع معدلات الإنجاب في المحافظات

وأكدت الألفي أن معدلات الإنجاب تختلف من محافظة إلى أخرى، موضحة أن المحافظات الحضرية، ومنها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، حققت أفضل النتائج، حيث وصل معدل الإنجاب فيها إلى 1.7 طفل لكل سيدة.

وأضافت أن حضر الوجه البحري وصل إلى معدل 1.68 طفل لكل سيدة، بينما اقترب إجمالي الوجه البحري من تحقيق معدل الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل سيدة.

الوجه القبلي ومحافظات الحدود الأعلى في معدلات الإنجاب

وأشارت نائب وزير الصحة إلى أن التحدي الأكبر يتركز في محافظات الوجه القبلي ومحافظات الحدود، موضحة أن بعض هذه المناطق تسجل معدلات إنجاب مرتفعة رغم انخفاض كثافتها السكانية.

وأوضحت أن معدل الإنجاب لا يرتبط بعدد السكان، وإنما بعدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال فترة الإنجاب، مشيرة إلى أن طبيعة المناطق البدوية والقبلية والرغبة في إنجاب عدد أكبر من الأطفال تجعل انخفاض المعدلات فيها أبطأ مقارنة بالحضر والريف.

ولفتت إلى أن معدل الإنجاب في مطروح تراجع من 5.7 طفل لكل سيدة في عام 2021 إلى 3.4 طفل حاليًا، مؤكدة أن معدلات الإنجاب تشهد تحسنًا نتيجة جهود الدولة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.

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