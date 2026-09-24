رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني يبحثان التطورات بالمنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء في نيويورك، تطورات الأحداث في المنطقة وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات؛ بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتجنب اتساع دائرة التصعيد والتوترات والأزمات، وذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها "الزيدي" مع عدد من القادة والمسئولين الدوليين، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية - في بيان اليوم - أن لقاء الزيدي وبزشكيان، استعرض تطورات الأحداث في المنطقة، وأهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات؛ بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويجنب المنطقة اتساع دائرة التصعيد والمزيد من التوترات والأزمات.

وفي السياق، التقى رئيس الوزراء العراقي، رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، وبحثا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين، إلى جانب استعراض أبرز التطورات والتحديات في المنطقة.

وأكد الزيدي، مضي العراق في الانفتاح على التعاون البناء مع بريطانيا، داعيًا إلى زيادة إسهام وحضور الشركات البريطانية في الاستثمار والتنمية بالعراق.

كما بحث رئيس الوزراء العراقي مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.. واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم جهود السلام ودرء خطر الحرب وآثارها السلبية على المستويين الإقليمي والدولي.

والتقى الزيدي - كذلك - رئيس كينيا وليام ساموي والوفد المرافق له، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان إمكانية فتح خط طيران مباشر بين بغداد ونيروبي، لتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، والعمل على تعزيز حضور العراق في السوق الإفريقية المشتركة وتوسيع مجالات التعاون مع دول القارة، إضافة إلى المضي في تعزيز العلاقات الدبلوماسية، ومنها افتتاح السفارة الكينية في بغداد.

ووجه الرئيس الكيني دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي لزيارة كينيا، وتعزيز العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.