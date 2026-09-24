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في حضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير بمركز المنتخبات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في حضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير بمركز المنتخبات

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبه الأخير  بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يخوض تدريبه اليوم بإستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم ودية جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

واستقبل المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وذلك على هامش زيارته لمؤازرة لاعبي منتخب مصر، في مرانه، قبل مواجهة منتخب أنجولا، في حضور خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد أبوحسين، عضو المجلس، ومصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

وحرص وزير الشباب والرياضة على الحديث مع الجهاز الفنيةللمنتخب بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قبل انطلاق المران، حيث نقل في مستهل حديثه، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى منتخب مصر، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المصرية، ودعمها المستمر للمنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها منتخب مصر لكرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التطور، الذي ظهر على أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة أصبح ملموساً، سواء على مستوى الأداء أو الروح، وما قدمه يؤكد أن لدينا منتخباً قادراً على تحقيق نتائج كبيرة، مضيفًا:  "كنت قلقاً قبل المشاركة في كأس العالم، لكنكم حققتم إنجازاً كبيراً جداً، وقدمتم صورة مشرفة للكرة المصرية، وزرعتم املاً كبيراً للشعب المصري".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "أنا كرياضي، رأيت فيكم روح اللاعب الواحد، مؤكداً أن روح الفريق هي الأساس، وكل لاعب له دور في تحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن ما قدمه المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم، ولاسيما مباراته أمام الأرجنتين، كان محل اهتمام وإشادة العالم أجمع.

واضاف قائلاً: "العالم تحدث عنكم بعد مباراتكم أمام الأرجنتين، وهذا يؤكد أن منتخب مصر لديه القدرة على مواجهة الكبار والمنافسة وتحقيق نتائج مميزة".

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن كرة القدم تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصري، قائلًا: "كرة القدم ليست مجرد رياضة بالنسبة للمصريين، فهذا جزء من مزاج الشعب، وننتظر منكم إسعاد شعبنا وتحقيق نتائج تسعد جميع المصريين وأن الروح الوطنية و دالانتماء دائماً من أهم دوافع تحقيق الإنجازات، والنتائج اللي شاهدناها خلال الفترة الأخيرة أكدت أننا نمتلك منتخباً لديه روح وقدرة على المنافسة".

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه: "واثقون بكم، وفي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واتحاد الكرة، وستكون بداية قوية في مشوار تصفيات أمم أفريقيا وكل التوفيق لكم، والبلد كلها خلفكم، وستسعدون الشعب المصري وستحققون طموحات الجماهير".

كما وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون التركي، الشكر للدولة المصرية والاتحاد على الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن المنتخب بدأ منذ 3 سنوات، تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وتحققت نجاحات أسعدت الشعب المصري ، وقدمنا صورة مشرفة للكرة المصرية وما شهدناه من الشعب المصري كان حالة رائعة وكنا سعداء بهذا.

وأضاف محمد صلاح: "دائماً أؤكد للاعبين، أنه لابد أن تكونوا فخورين بأنفسكم، والشعب المصري فخور بكم وأن تبذلوا قصارى جهدكم للوصول للأفضل، متمنياً التوفيق للجميع الفترة المقبلة".

في السياق نفسه، من المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريباته غداً في الثامنة مساءً بإستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمواجهة أنجولا.

منتخب مصر اخبار الرياضة امم افريقيا حسام حسن

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