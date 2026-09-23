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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية.. الأرصاد: تدشين منظومة للإنذار المبكر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


مدبولي: استمرار النزاعات يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا بد من تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن النزاعات الجيوسياسية تفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية، وتهدد بتقويض المكتسبات التي حققتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب خلق بيئة دولية مواتية للتنمية.

نقيب الصحفيين: عقد نقاش داخل النقابة حول ملف صحفيي المواقع الإلكترونية الأسبوع المقبل
أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن ملف صحفيي المواقع الإلكترونية مهم ويجب مناقشته على أرضية نقابة الصحفيين .

الأرصاد: تدشين منظومة للإنذار المبكر لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العمل على تدشين منظومة الإنذار المبكر بدأ عقب مؤتمر المناخ الذي انعقد في مصر، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة والتغيرات المناخية.

الصحة: المسح الصحي للأسرة المصرية صورة شاملة للتغيرات السكانية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 يمثل صورة شاملة لأوضاع الأسرة المصرية، ويساعد على رصد التغيرات التي طرأت عليها مقارنة بنتائج المسح الذي أُجري عام 2020.

رئيس شعبة البيض يفسر ارتفاع الأسعار: تصحيح وضع بعد 6 أشهر من الخسائر
قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن الارتفاع الأخير في أسعار البيض يمثل «تصحيح وضع» بعد فترة استمرت نحو 6 أشهر، شهد خلالها المنتجون خسائر كبيرة نتيجة بيع الكرتونة بأقل من تكلفة إنتاجها.

زوجة صبري عبد المنعم تنفي شائعة وفاة نجله: مش حقيقي وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
نفت زوجة الفنان صبري عبد المنعم، ما تردد بشأن وفاة نجلهما، مؤكدة أن الخبر المتداول غير صحيح.

الزراعة: منظومة رقمية جديدة لحصر الأراضي وتوصيل الدعم للفلاحين المستحقين
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، العمل على إطلاق منظومة رقمية لتسجيل الحيازات الزراعية، ومنح كل قطعة أرض رقمًا تعريفيًا موحدًا، بهدف حصر الأراضي الزراعية بدقة وضمان وصول الدعم إلى الفلاحين المستحقين.

السفير عاطف سالم: ملف التهجير لن يُغلق وإسرائيل تسعى للسيطرة على مياه المنطقة
أكد السفير عاطف سالم أن ملف التهجير سيظل حاضرًا ولن يُغلق، مشيرًا إلى استمرار التحركات الإسرائيلية المرتبطة بمستقبل الأراضي الفلسطينية، وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية وإقليمية.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
قال الدكتور رياض منصور مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة، إنّ أهم ما تضمنته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، التي أُعلنت قبل عام، هو التوصل إلى الهدف الأول الذي أعلن عنه الفلسطينيون منذ اليوم الأول للعدوان قبل ثلاث سنوات، والمتمثل في وقف العدوان ووقف حمام الدم ضد الشعب الفلسطيني وقتل الفلسطينيين.

مرشدنا أغتيل.. الرئيس الإيراني رفع صورة خامنئي باجتماعات الأمم المتحدة
أكد الرئيس الأيراني، أن "مرشدنا الأعلى اغتيل دون إطار قانوني ونحن ندافع عن أنفسنا وعن شعبنا الذي فرض عليه العدوان"، ورفع صورة خامنئي


 

رئيس الوزراء الأرصاد مصطفى مدبولي الصحة حسام عبد الغفار

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