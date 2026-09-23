الصحة: المسح الصحي للأسرة المصرية صورة شاملة للتغيرات السكانية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 يمثل صورة شاملة لأوضاع الأسرة المصرية، ويساعد على رصد التغيرات التي طرأت عليها مقارنة بنتائج المسح الذي أُجري عام 2020.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المسح يتضمن مؤشرات مهمة تتعلق بمعدلات الإنجاب، والمتابعة الدورية للأمهات، ومدى استخدام الأسر لوسائل تنظيم الحمل، إلى جانب رصد أبرز التغيرات التي شهدتها الأسرة المصرية خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

وتابع أن الدولة تعمل على تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتوفير الخدمات التي تسهم في تحقيق حياة كريمة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات والمؤشرات الصحية في وضع السياسات والبرامج التي تستهدف احتياجات الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن من أبرز نتائج المسح انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى نحو طفلين، مقارنة بنحو ثلاثة أطفال في السابق، وهو ما يعكس تراجعًا في معدلات المواليد خلال الفترة الأخيرة.

تعكس التغيرات التي طرأت على أنماط الإنجاب

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس التغيرات التي طرأت على أنماط الإنجاب داخل الأسرة المصرية، وتوفر بيانات مهمة لدعم جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وتحسين المؤشرات السكانية.