هل يجوز للمطلقة الزواج مع وجود أولاد؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم زواج المطلقة التي لديها أبناء، موضحًا الجوانب الشرعية المتعلقة بهذه المسألة.

هل يجوز للمطلقة الزواج مع وجود أولاد؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المطلقة يجوز لها الزواج بعد انتهاء عدتها، ولا يوجد مانع شرعي من ذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هناك فرقًا بين مسألة الزواج ومسألة الحضانة، حيث إن زواج الأم قد يترتب عليه انتقال الحضانة إلى من يليها في الترتيب، مثل أم الأم، إذا كانت على قيد الحياة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال اتفاق الأم مع طليقها على بقاء الأبناء معها بعد الزواج، فلا مانع شرعًا من ذلك، بشرط موافقة من تليها في ترتيب الحضانة، لأن هذا الحق متعلق بها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه المسألة يجب التعامل معها وفق ترتيب الحضانة المقرر شرعًا، مع مراعاة مصلحة الأطفال في المقام الأول.