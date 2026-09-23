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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز تفضيل بعض الأبناء في الهبة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال “هل يجوز تفضيل بعض الأبناء في الهبة؟” أن الأصل أن يسوي الإنسان بينهم في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء. 

حكم تفضيل بعض الأبناء في الهبة

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أن التفرقة في الهبة في حالة كان هناك معنًى معتبرٌ في بعض أولادها يقتضي التفضيل، كالاشتغال بالعلم، أو الحاجة، أو المرض، أو كثرة العيال، أو المكافأة على البر، أو نحو ذلك، فإن التفضيل جائز حينئذٍ من غير إثم على من يفعل ذلك ولا حرج.

كيفية التسوية بين الأبناء في الهبة

وكانت دار الإفتاء المصرية قد وضّحت كيفية التسوية بين الأبناء في الهبة حال حياة الإنسان، مؤكدة أنه يجوز شرعًا للإنسان أن يهب جزءًا من ماله في حياته لأولاده، مع بيان الحكم الشرعي المتعلق بالتسوية بينهم عند الهبة.

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأصل أن يسوي الإنسان بين أولاده في الهبة إذا كانوا في الحاجة أو عدمها سواء، موضحة أن التسوية بين الأبناء في هذه الحالة تتحقق بأكثر من صورة معتبرة عند الفقهاء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء يرى أن التسوية بين الأولاد في الهبة تكون بأن يهب الذكر مثل الأنثى، بحيث يحصل الابن والبنت على القدر نفسه من المال أو الممتلكات التي يهبها الوالد لهم.

وأضافت أن هناك قولًا آخر لجماعة من الفقهاء يرى أن التسوية تكون بأن يهب الإنسان للذكر مثل حظ الأنثيين، أي وفق النسبة التي جعلها الشرع في الميراث بين الذكور والإناث.

الأحكام الشرعية المتعلقة بالهبات والعطايا 

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن كلا الرأيين معتبر شرعًا، وأن الإنسان إذا عمل بأيٍّ منهما فلا إثم عليه ولا حرج، باعتبار أن المسألة محل خلاف فقهي بين أهل العلم.

وأكدت دار الإفتاء على أهمية الوعي بالأحكام الشرعية المتعلقة بالهبات والعطايا بين الأبناء، بما يحقق العدل ويجنب أسباب النزاع والخلاف داخل الأسرة.

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