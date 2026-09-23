قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية سياسية تنهي الاحتلال الإسرائيلي
وزير الخارجية: مصر ترفض التهجير وتؤكد أهمية تنفيذ خطة ترامب للسلام
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف
ويتكوف: نأمل أن تكون المحادثات مع الوفد الإيراني بناءة وواعدة
رغم الاعتزال.. نادية رشاد تتفرغ لمؤلفاتها الروائية| خاص
بوتين لا يفهم إلا القوة.. ضربات روسية مكثفة تنال من كييف وزابوريجيا
تصل لآلاف الجنيهات.. غرامة إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي وآخرين إطلاق آلية ضمان تمويل البنية التحتية
سفير نيودلهي بالقاهرة يكشف لصدى البلد تفاصيل زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر| خاص
عضها في أذنها.. حبس سيدة أنهت حياة زوجها في ساقلتة بسوهاج
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة
تأجيل مُحاكمة نقاش مُتهم بالتسبّب في وفاة سجين داخل حجز الخليفة لـ 20 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: على الزائر عدم إطالة وقت الزيارة حتى لا يملَّ أهل البيت منه

آداب الزيارة
آداب الزيارة
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: يقول السائل: نرجو منكم توضيحًا ونصيحة شرعية لمن يقوم بإطالة الجلوس عند زيارته غيره بما يؤدي إلى الحرج والأذى بأصحاب البيت؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشريعة الإسلامية قرَّرت أنَّه ينبغي على الزائر عدمُ الإطالة في وقت الزيارة مراعاةً لظروف أهل البيت؛ لأنهم قد يكونون منشغلين بأمور أخرى مهمة.

آداب الزيارة في القرآن

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: 53].

وتابعت دار الإفتاء:وقد نزلت هذه الآية بسبب قومٍ يأكلون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وليمة أمّ المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم جلسوا يتحدثون في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منشغلٌ بحاجة أهله، لكن منعه الحياءُ من أن يأمرهم بالخروج من منزله.

وأكدت دار الإفتاء أنَّه ينبغي على الزائر ألَّا يطيلَ من وقت الزيارة، ولا يكرّرها كثيرًا؛ حتى لا يملَّ أهلُ البيت منه.

دار الإفتاء الزائر الزيارة الشريعة الإسلامية عدم إطالة وقت الزيارة الشعور بالملل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

الشاعر وليد الغزالي

بعد القبض عليه.. من هو الشاعر وليد الغزالي؟

مخدرات

200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أفريقيا والقنوات الناقلة

اسعار السبائك الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21.. إليك ثمن السبائك من أول 1 جرام

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

التضامن: 125 مركزًا لغويًا لخدمة الصم وضعاف السمع و12 ألف مستفيد

رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي

تعيين أمين عفيفي مساعدًا لرئيس الشئون التجارية للمحطات بمصر للطيران

حريق غابات

حريق غابات يلتهم 290 هكتاراً ويهدد محمية طبيعية في كولومبيا

بالصور

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

فيديو

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد