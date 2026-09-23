قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون أعطال مخفية.. خطوات سرية لفحص اللابتوب قبل ما تدفع
صراع في النيل.. قائد قارب يروي لحظة مقتل شاب في مشاجرة مصر القديمة.. خاص
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات في الضفة.. وإجرام مستمر للمستوطنين
ماذا يحدث لأسعار السلع الغذائية؟.. توقعات بتحركات محدودة خلال الفترة المقبلة
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة

صور الاحتفال بالعيد الوطني96 للمملكة العربية السعودية
صور الاحتفال بالعيد الوطني96 للمملكة العربية السعودية
أمنية رشاد الجلوي

احتفل سعوديون وخليجيون باليوم الوطني الـ96 للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن نشطاء منصة «إكس» هاشتاج «عزنا بطبعنا» للتعبير عن اعتزازهم بهذه المناسبة.

وغردت الناشطة المعروفة بـ«ذات الوشاح» تحت هاشتاج #اليوم_الوطني_السعودي_٩٦ قائلة: «الله اللي عزنا، مالحد منة.. روحنا كتاب الله وقلبنا السنة».

من جانبه، قال الناشط خالد آل سعود، في تغريدة له بمناسبة اليوم الوطني: «في هذا اليوم نستذكر قصة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، رحمه الله وطيب ثراه، وتحول هذا الكيان الوليد إلى دولة مزدهرة يخطب الجميع ودها، ولها دور مؤثر».

كما هنأ تيسير الرشيدان، الكاتب بصحيفة «القبس» الكويتية، المملكة بهذه المناسبة، قائلاً: «نشارك الشقيقة السعودية أفراح العيد الوطني بالمملكة العربية السعودية 23 سبتمبر، ونتمنى لهم مزيدًا من التقدم والازدهار والأمن والرفاهية والاستقرار».

وقال الناشط علي بن جار الله الزهران: «من جذورٍ ضاربةٍ في عمق التاريخ، إلى مستقبلٍ يلامس عنان السماء… تمضي المملكة العربية السعودية، وطنًا يزداد عزًا كلما امتد به الزمن، ويصنع من طموحه واقعًا، ومن قيمه مجدًا، ومن وحدته قوة».

وفي القاهرة، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية احتفالية كبرى مساء الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني الـ96، برعاية السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، والسفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية.

وشهد الحفل مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى القاهرة، وكبار المسؤولين والإعلاميين والفنانين والكتاب، الذين حرصوا على مشاركة أشقائهم السعوديين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

المملكة العربية السعودية مواقع التواصل الاجتماعي موقع اكس عزنا بطبعنا اليوم الوطنى السعودي96

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

تموين قنا

ضبط 436 أسطوانة بوتاجاز و325 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بقنا

محافظ بورسعيد يستقبل النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب

لبحث عدد من القضايا ..محافظ بورسعيد يستقبل النائب عادل اللمعي عضو مجلس النواب

ارشيفيه

إصابة شخصين إثر حادث إطلاق خرطوش وسقوطهما من دراجة نارية بالدقهلية

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد