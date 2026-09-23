تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة

احتفل سعوديون وخليجيون باليوم الوطني الـ96 للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن نشطاء منصة «إكس» هاشتاج «عزنا بطبعنا» للتعبير عن اعتزازهم بهذه المناسبة.

وغردت الناشطة المعروفة بـ«ذات الوشاح» تحت هاشتاج #اليوم_الوطني_السعودي_٩٦ قائلة: «الله اللي عزنا، مالحد منة.. روحنا كتاب الله وقلبنا السنة».

من جانبه، قال الناشط خالد آل سعود، في تغريدة له بمناسبة اليوم الوطني: «في هذا اليوم نستذكر قصة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، رحمه الله وطيب ثراه، وتحول هذا الكيان الوليد إلى دولة مزدهرة يخطب الجميع ودها، ولها دور مؤثر».

كما هنأ تيسير الرشيدان، الكاتب بصحيفة «القبس» الكويتية، المملكة بهذه المناسبة، قائلاً: «نشارك الشقيقة السعودية أفراح العيد الوطني بالمملكة العربية السعودية 23 سبتمبر، ونتمنى لهم مزيدًا من التقدم والازدهار والأمن والرفاهية والاستقرار».

وقال الناشط علي بن جار الله الزهران: «من جذورٍ ضاربةٍ في عمق التاريخ، إلى مستقبلٍ يلامس عنان السماء… تمضي المملكة العربية السعودية، وطنًا يزداد عزًا كلما امتد به الزمن، ويصنع من طموحه واقعًا، ومن قيمه مجدًا، ومن وحدته قوة».

وفي القاهرة، أقامت سفارة المملكة العربية السعودية احتفالية كبرى مساء الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني الـ96، برعاية السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، والسفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية.

وشهد الحفل مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى القاهرة، وكبار المسؤولين والإعلاميين والفنانين والكتاب، الذين حرصوا على مشاركة أشقائهم السعوديين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.