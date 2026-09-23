ضبط 436 أسطوانة بوتاجاز و325 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا حملة رقابية موسعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، لضمان الانضباط الأسواق وحماية المستهلكين من السلع الفاسدة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملة التفتيشية التي تمت في مركز نجع حمادي أسفرت عن ضبط 138 عبوة من السلع الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا: “كما تمكنت حملة أخرى في مركز قوص من ضبط 187 عبوة غذائية منتهية الصلاحية تم إبعادها فورًا عن الأسواق”.

وأشار القط إلى أن الجهود الرقابية المكثفة أسفرت أيضًا عن تحرير مخالفة رسمية ضد صاحب أحد المستودعات لتصرفه غير القانوني في 436 أسطوانة بوتاجاز.

استمرار الحملات التفتيشية

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي تلاعب بالحصص المقررة.