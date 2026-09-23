«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

عاد اسم البلوجر علي غزلان وطليقته الإعلامية فرح شعبان إلى تصدر اهتمام الجمهور، بعد تصريحات جديدة من الطرفين بشأن أسباب الانفصال، الذي وقع بينهما للمرة الثالثة، وسط تمسك كل طرف بعدم كشف التفاصيل الكاملة لما حدث داخل حياتهما الزوجية.

وأثارت تصريحات علي غزلان حالة من الجدل، بعدما تحدث عن أسباب الطلاق دون الكشف عنها، مؤكدًا أنه اختار الصمت احترامًا لنجله، فيما ردت فرح شعبان في مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن تعرضها للظلم خلال فترة الزواج.

علي غزلان: ساكت احترامًا لابني

تحدث علي غزلان عن الطلاق خلال تصريحات إعلامية، موضحًا أنه قرر عدم إعلان الأسباب الحقيقية للانفصال، رغم ما يتعرض له من انتقادات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه يعلم بوجود تصريحات وتلميحات بحقه، لكنه يتجنب الدخول في سجال علني مع طليقته، خاصة أنها أم نجله.

وقال غزلان إنه لم يكشف أسباب الطلاق لأنه يرى أن ذكرها أمام الجمهور قد يؤدي إلى معرفة تفاصيل لا يريد أن تصل إلى نجله، مؤكدًا أنه يفضل الاحتفاظ بهذه الأمور لنفسه.

وأضاف في تصريحاته أن السبب الذي دفعه إلى الطلاق من وجهة نظره من الأسباب التي تجعل أي رجل يتخذ قرار الانفصال، لكنه لم يوضح ماهية هذا السبب.

«مش هينفع أتكلم كلمة وحشة»

وأكد علي غزلان أنه حريص على عدم الإساءة إلى فرح شعبان، رغم استمرار الجدل بينهما، مشيرًا إلى أنها في النهاية أم ابنه.

وأوضح أنه يحاول الحفاظ على صورتها وعدم الحديث عنها بصورة سيئة أمام الناس، كما أكد أنه لا يريد أن تتحول الخلافات بينهما إلى حرب كلامية علنية.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أصبحت فيه تفاصيل العلاقات السابقة للمشاهير محل اهتمام واسع من الجمهور، خاصة عندما تتكرر التصريحات المتبادلة بعد الانفصال.

فرح شعبان ترد: «ممكن أقول أسباب الطلاق»

من جانبها، تحدثت فرح شعبان عن أزمتها مع طليقها، وقالت إنها تحملت الكثير من أجل استمرار الزواج والحفاظ على أسرتها، لكنها وصلت في النهاية إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاستمرار.

وأشارت إلى أنها أصبحت أمًا لطفل وتدير حياتها بمفردها، مؤكدة أنها لا تريد أن تؤثر الخلافات بين الوالدين على علاقتها بابنها أو علاقته بوالده.

كما ألمحت إلى أنها تستطيع الكشف عن أسباب الطلاق، لكنها اختارت عدم القيام بذلك حفاظًا على مشاعر نجلها، وقالت إنها تريد أن يظل ابنها يحب والده.

قصة طلاق علي غزلان وفرح شعبان

كان علي غزلان وفرح شعبان قد أعلنا انفصالهما للمرة الأولى في يونيو 2024، بعد زواج استمر نحو عامين ونصف، قبل أن يعلنا عودتهما مرة أخرى في نوفمبر من العام نفسه.

وفي أبريل 2025، أعلن الثنائي الانفصال للمرة الثانية، قبل أن يتكرر الانفصال للمرة الثالثة في أبريل 2026.

وسبق أن تحدث علي غزلان عن تجربة الطلاق، موضحًا أنه كتب أسباب الانفصال في ورقة، حتى يعود إليها إذا شعر بالندم على قراره، كما تحدث عن رغبته في الحفاظ على علاقة جيدة مع فرح شعبان من أجل نجلهما.