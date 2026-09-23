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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير نيودلهي بالقاهرة يكشف لصدى البلد تفاصيل زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر| خاص

محررة صدى البلد مع السفير الهندي
محررة صدى البلد مع السفير الهندي
أمنية رشاد الجلوي
  • وفد من كبار رجال الأعمال الهنود يبحث فرص الاستثمار في مصر نوفمبر المقبل
  • 4.5 إلى 5 مليارات دولار حجم الاستثمارات الهندية في مصر
  • 1.6 مليار دولار استثمارات أكبر شركة هندية قائمة بذاتها في مصر
  • من 300 إلى 600 مليون دولار.. استثمارات هندية كبرى في السوق المصرية

كشف السفير الهندي سوريش كيه ريدي، خلال حوار مع «صدى البلد»، عن العمل على ترتيب زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي " بيوش غويال"  إلى مصر في شهر نوفمبر المقبل، على رأس وفد من أكبر رجال أعمال الهند، لبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين.

وقال سفير الهند بالقاهرة : «سعيد حالياً أن نعمل في الوقت الحالي على ترتيب الزيارة لوزير التجارة والصناعة الهندي، سوف يأتي في شهر نوفمبر القادم على رأس وفد من أكبر رجال أعمال الهند ومصر، لبحث فرص التعاون بين الجانبين وفرص استثمار بين الجانبين».

وأضاف  كيه ريدي، أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يتراوح حالياً ما بين 4.5  و5 مليارات دولار، موضحاً أن من أوائل الاستثمارات الأجنبية الكبرى في المجال الصناعي التي كانت موجودة في مصر، شركة الإسكندرية لأسود الكربون، التي بدأت العمل في الإسكندرية عام 1990، وكانت من أوائل الاستثمارات الصناعية الهندية في مصر خلال تلك الفترة.

وأوضح السفير الهندي بالقاهرة، أن أكبر شركة مستثمرة قائمة بذاتها من حيث حجم الاستثمار هي شركة هندية، وهي TCS/TCI Sanmar، بحجم استثمارات قدره 1.6 مليار دولار، مشيراً إلى وجود شركات هندية أخرى تتراوح استثماراتها بين 600 و300 مليون دولار.

وقال سفير نيودلهي بمصر: « المهم في هذا الأمر هو أن هناك عدداً كبيراً من رجال الأعمال من الهند يزورون مصر للاستثمار فيها».

السفير الهندي سوريش كيه ريدي وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال شركة الإسكندرية لأسود الكربون الاستثمارات الصناعية الهندية العلاقات المصرية الهندية

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