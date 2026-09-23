اليونان تسترد 15 قطعة أثرية من الولايات المتحدة

قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أمام المتحف الوطني اليوناني في العاصمة أثينا، إن وزيرة الثقافة اليونانية تسلمت 15 قطعة أثرية يونانية من الولايات المتحدة، خلال مراسم أقيمت في مقر النيابة العامة بمانهاتن في نيويورك، بحضور مسؤولين يونانيين وأمريكيين.

وأوضح أن استعادة القطع جاءت بعد تحقيقات وجهود استمرت فترة طويلة، شملت البحث الأثري ومراجعة الوثائق والأرشيفات، بالتعاون بين الجهات المختصة في البلدين، لإثبات خروج القطع من اليونان بصورة غير قانونية. وبذلك يرتفع عدد القطع المستعادة من الولايات المتحدة منذ عام 2022 إلى 179 قطعة.

وأضاف أن المجموعة تضم تمثالًا نسائيًا رخاميًا من جزر سيكلاديس يعود إلى نحو 2700-2600 قبل الميلاد، وإناءً فخاريًا من العصر المينوي المبكر، وقطعًا برونزية وذهبية من عصور مختلفة. وتبرز أهمية الخطوة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب الآثار واستعادتها إلى موطنها الأصلي.