تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 في أغلب البنوك العاملة في مصر، مع تراجع طفيف في بعض البنوك الأخرى، وذلك بعد حالة من التذبذب المحدود التي شهدها خلال الأيام الماضية، وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.59 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر للدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 51.50 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

بنك قناة السويس: 51.59 شراء - 51.69 بيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.59 شراء - 51.69 بيع

المصرف العربي الدولي: 51.58 شراء - 51.68 بيع

البنك التجاري الدولي CIB: 51.57 شراء - 51.67 بيع



المصرف المتحد: 51.57 شراء - 51.67 بيع

بنك الإسكندرية: 51.57 شراء - 51.67 بيع

بنك مصر: 51.57 شراء - 51.67 بيع

البنك الأهلي المصري: 51.57 شراء - 51.67 بيع

البنك المصري الخليجي: 51.57 شراء - 51.67 بيع

بنك البركة: 51.55 شراء - 51.65 بيع



بنك الكويت الوطني NBK: 51.55 شراء - 51.65 بيع

بنك التعمير والإسكان: 51.55 شراء - 51.65 بيع

HSBC: 51.531 شراء - 51.629 بيع

QNB الأهلي: 51.53 شراء - 51.63 بيع

البنك المركزي المصري: 51.53 شراء - 51.669 بيع

كريدي أجريكول: 51.50 شراء - 51.60 بيع