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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية

ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية
ترامب يؤكد عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية
أ ش أ

 أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اجتماعه بنظيره الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، عزمه إعادة التواصل مع كوريا الشمالية، واتفق الجانبان على التنسيق الوثيق مع السعي لاستئناف الحوار مع بيونج يانج وإرساء نظام سلام دائم في المنطقة.

وخلال اللقاء الذي استمر نحو نصف ساعة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رحب ترامب ولي بالتقدم الملموس الذي تم إحرازه في المناقشات المتعلقة باستثمارات سول الموعودة في الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاتفاق المبرم العام الماضي لخفض الرسوم الجمركية.

وأفاد مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، وي سونج-لاك - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الأربعاء/ - بأن لي وترامب أكدا عزمهما تعزيز التعاون بشأن قضايا إمدادات الوقود، وبحثا مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وخطواتها الرامية لإجراء عمليات تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية وإعادة معالجة الوقود المستنفد، والمبادرات المشتركة في مجال بناء السفن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونج نظام سلام دائم هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

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