لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

نشرت الفنانة مي عز الدين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة مي عز الدين

وظهرت مي عز الدين، مرتديه بنطال كاجوال باللون الاسود، ونسقت معه تيشيرت باللون البرتقالي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عز الدين، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بشكل بسيط وناعم يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت مي عز الدين، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عز الدين