بعد وصول قيمة صفقة خوان بيزيرا .. الزمالك يصرف مستحقات فريق الكرة اليوم

أخطرت إدارة الكرة بنادي الزمالك لاعبي الفريق بصرف المستحقات خلال ساعات وبحد أقصى اليوم بعد وصول 3 مليون دولار لنادي الزمالك قيمة الدفعة الأولى من صفقة خوان بيزيرا.

وحسي الإعلامي خالد الغندور فإنه سيتم صرف جزء كبير من مستحقات الموسم الماضي مع وعد بصرف جزء من مستحقات الموسم الجديد في أسرع وقت ممكن.

مباراة الزمالك القادمة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الزمالك أمام زد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر» للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع زد يوم 8 أكتوبر المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وأعلنت رابطة الأندية إقامة المباراة يوم الأربعاء 7 أكتوبر بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية بمشاركة 20 ناديًا من أندية الدوري المصري الممتاز، على أن تتنافس الفرق ضمن دور المجموعات قبل استكمال منافسات البطولة.