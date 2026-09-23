أحمد عيد عبدالملك: وجود مدير رياضي في الزمالك ضروري.. وشحاته يستحق الانضمام للمنتخب

أشاد أحمد عيد عبد الملك بتعامل معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مع اللاعبين سواء داخل الملعب أو خارجه وتجهيزهم بشكل مميز للمباريات.

وأكد أحمد عيد عبد الملك في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل أن طريقة معتمد جمال في التعامل مع اللاعبين أتت بثمارها وظهرت على أداء وشخصية اللاعبين داخل وخارج الملعب.

وأضاف "عبد الملك" أن تواجد مدير رياضي في الزمالك أمر ضروري ويساعد الفريق في الفترة المقبلة.

وشدد لاعب الزمالك السابق على أن محمد شحاتة من العناصر المميزة ولاعب منتخبات منذ الصغر، وكان من المفترض أن يتواجد في معسكر منتخب مصر الحالي.

مباراة الزمالك القادمة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الزمالك أمام زد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر» للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع زد يوم 8 أكتوبر المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وأعلنت رابطة الأندية إقامة المباراة يوم الأربعاء 7 أكتوبر بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية بمشاركة 20 ناديًا من أندية الدوري المصري الممتاز، على أن تتنافس الفرق ضمن دور المجموعات قبل استكمال منافسات البطولة.