هشام نصر يكشف مفاجأة في عقد جون إدوارد مع الزمالك

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، سبب رحيل جون إدوارد عن منصبه داخل النادي، موضحًا أن الخلاف بين الطرفين جاء في ظل اختلاف الرؤى بشأن الإدارة الفنية والوضع المالي للنادي.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية: «جون إدوارد كان يريد استدامة مالية ومدير فني أجنبي، ونحن ما زال لدينا المشكلة المالية واستمرار معتمد جمال، لذلك رحل».

وأضاف نائب رئيس الزمالك: «الطرفان لم يتفقا، وأي عقد به شرط جزائي، ولكن مع جون لم نصل إلى هذه الأمور».

وأوضح هشام نصر أن رحيل جون إدوارد جاء قبل الوصول إلى مرحلة إبرام عقد يتضمن شروطًا جزائية، مؤكدًا أن عدم الاتفاق بين الطرفين حال دون استكمال التعاون بينهما.

وتأتي تصريحات نائب رئيس الزمالك في إطار توضيح أسباب رحيل جون إدوارد، في ظل استمرار النادي في التعامل مع التحديات المالية والملفات الخاصة بفريق كرة القدم.