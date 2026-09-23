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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام نصر يكشف مفاجأة في عقد جون إدوارد مع الزمالك

جون ادوارد
جون ادوارد
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، سبب رحيل جون إدوارد عن منصبه داخل النادي، موضحًا أن الخلاف بين الطرفين جاء في ظل اختلاف الرؤى بشأن الإدارة الفنية والوضع المالي للنادي.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات تلفزيونية: «جون إدوارد كان يريد استدامة مالية ومدير فني أجنبي، ونحن ما زال لدينا المشكلة المالية واستمرار معتمد جمال، لذلك رحل».

وأضاف نائب رئيس الزمالك: «الطرفان لم يتفقا، وأي عقد به شرط جزائي، ولكن مع جون لم نصل إلى هذه الأمور».

وأوضح هشام نصر أن رحيل جون إدوارد جاء قبل الوصول إلى مرحلة إبرام عقد يتضمن شروطًا جزائية، مؤكدًا أن عدم الاتفاق بين الطرفين حال دون استكمال التعاون بينهما.

وتأتي تصريحات نائب رئيس الزمالك في إطار توضيح أسباب رحيل جون إدوارد، في ظل استمرار النادي في التعامل مع التحديات المالية والملفات الخاصة بفريق كرة القدم.

الزمالك رحيل جون إدوارد معتمد جمال نائب رئيس الزمالك جون إدوارد

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