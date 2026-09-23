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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأخطاء ممنوعة | قبل مواجهة الزمالك .. «عموتة» يُوجّه رسالة قوية للاعبي الأهلي

عموتة
عموتة
محمد بدران

كشف الإعلامي إيهاب الخطيب، عبر قناة الأهلي، تفاصيل رسالة المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاعبين خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المدرب شدد على منح جميع العناصر فرصًا متساوية لإثبات أنفسهم خلال المرحلة المقبلة.

وقال الخطيب إن عموتة وجّه رسالة واضحة للاعبي الأهلي، مؤكدًا: «كل لاعب هياخد فرصته كاملة، ومفيش لاعب مش هياخد الفرصة، وكله هياخد فرصة اتنين وتلاتة، ومفيش لاعب مش هيتهيأ له الأجواء للمشاركة».

وأضاف أن عموتة شدد على ضرورة تجنب الأخطاء والاستعداد الجيد، قائلًا: «الأخطاء ممنوعة قدر الإمكان، وكل لاعب لازم يكون جاهز وعلى أتم الاستعداد».

وأوضح إيهاب الخطيب أن عموتة تحدث مع اللاعبين عن الفترة الماضية، مؤكدًا أنها شهدت بعض الضغوط والتباين في الأمور، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة في ظل وجود مباريات مهمة تنتظر الفريق.

وأشار إلى أن الأهلي يستعد لخوض منافسات كأس العاصمة، قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري، وهو ما يجعل الفترة المقبلة مهمة لجميع اللاعبين لإثبات أحقيتهم في المشاركة.

وأكد عموتة للاعبي الأهلي، وفقًا لما نقله إيهاب الخطيب، أنه لا يعتمد على أسماء اللاعبين أو نجوميتهم، وإنما على المستوى الذي يقدمه كل لاعب داخل الملعب، مشددًا على أن الجميع سيحصل على فرصته.

وطالب المدير الفني لاعبي الأهلي بالثقة في أنفسهم والاستعداد الجيد للمنافسة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة فرصة لكل لاعب لإثبات قدراته وتحديد من يستحق المشاركة بشكل أساسي.

وشدد عموتة على أن المنافسة بين اللاعبين ستكون مفتوحة، وأن الأداء والاستعداد داخل التدريبات والمباريات سيكونان العامل الأساسي في تحديد اختياراته خلال المرحلة المقبلة.

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