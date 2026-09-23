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العراق وعمان في مواجهة قوية بافتتاح مشوار «خليجي 27» بجدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العراق وعمان في مواجهة قوية بافتتاح مشوار «خليجي 27» بجدة

خليجي 27
خليجي 27
محمد سمير

يستهل منتخبا العراق وعُمان مشوارهما في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، عندما يلتقيان مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب العراق وعُمان، منتخبي السعودية والكويت، حيث يبحث كل منتخب عن بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

موعد مباراة العراق وعُمان في خليجي 27

تقام مباراة العراق وعُمان على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتحظى المواجهة باهتمام خاص، في ظل التاريخ الذي يجمع المنتخبين في بطولة كأس الخليج، خاصة أن آخر مواجهة بينهما في نهائي خليجي 25 انتهت بتتويج العراق باللقب.

يدخل المنتخب العراقي البطولة بطموح المنافسة على اللقب، مستندًا إلى تتويجه بالنسخة الأخيرة التي استضافتها مدينة البصرة عام 2023.

وكان العراق قد حسم لقب خليجي 25 بعد الفوز على عُمان بنتيجة 3-2 في نهائي مثير امتد إلى الوقت الإضافي، ليحصد المنتخب العراقي لقبه الرابع في تاريخ البطولة.

ويأمل أسود الرافدين في استغلال هذه البداية لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، خاصة أن مواجهة عُمان تعيد إلى الأذهان نهائي النسخة الخامسة والعشرين.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب العُماني إلى استعادة لقب كأس الخليج، بعدما توج بالبطولة مرتين من قبل، عامي 2009 و2017.

وكانت المشاركة الأولى لعُمان في كأس الخليج عام 1974، قبل أن يصبح المنتخب أحد أصحاب الحضور المستمر في البطولة، مع وصوله إلى المباراة النهائية في 5 مناسبات منذ اعتماد نظام المجموعتين.

ونجح المنتخب العُماني في التتويج باللقب مرتين، بينما حل وصيفًا في نسختي 2004 و2007، ليبحث خلال خليجي 27 عن العودة إلى منصة التتويج من جديد.

وتحمل مباراة العراق وعُمان طابعًا خاصًا، بعدما سبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي خليجي 25، في مباراة انتهت بفوز العراق 3-2 بعد الوقت الإضافي.

وتأتي مواجهة اليوم في افتتاح مشوار المنتخبين بالنسخة السابعة والعشرين من البطولة، وسط رغبة مشتركة في تحقيق الانتصار ووضع أول ثلاث نقاط في رصيدهما بالمجموعة الأولى.

العراق عمان العراق وعمان خليجي 27 كأس الخليج موعد مباراة العراق وعُمان

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