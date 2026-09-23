خبير لوائح رياضية: التلاعب في عينة المنشطات وراء تشديد عقوبة رمضان صبحي

أوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن العقوبة الموقعة على رمضان صبحي في قضية المنشطات ارتبطت، وفقًا لتفسيره، بالمخالفة المتعلقة بالعينة، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال «العمايرة» إن اللاعب، في حال ثبوت تعاطيه مادة محظورة، كان من الممكن أن يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عامين، وفقًا للظروف واللوائح المنظمة.

وأضاف أن التلاعب في العينة أدى إلى تشديد العقوبة لتصل إلى أربع سنوات.

وأشار خبير اللوائح إلى أن اعتراف رمضان صبحي بوجود مشكلة في العينة كان من الممكن، وفقًا لرؤيته، أن يساهم في الاكتفاء بعقوبة الإيقاف لمدة عامين، بدلًا من العقوبة الأشد.