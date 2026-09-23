محمد شبانة: أتمنى فشل انتقال عمر فايد للأهلي.. اللاعب محترف بجد في أوروبا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الأندية المصرية يجب أن تعمل على دعم استمرار اللاعبين المصريين في الاحتراف الأوروبي، بدلًا من السعي لإعادتهم إلى الدوري المصري، مشيرًا إلى أن عمر فايد يقدم نموذجًا للاعب المحترف في أوروبا.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"إحنا ليه بندور على اللاعيبة اللي محترفة في أوروبا ونتعاقد معاها؟".

وأضاف: "الأهلي بيدوّر إنه يتعاقد مع عمر فايد لضمه في يناير، وأنا أتمنى إن الصفقة تفشل حتى يستمر اللاعب في الاحتراف في أوروبا".

وتابع: "عمر فايد محترف بجد في أوروبا، ولم يخرج «كوبري» للعودة لمصر مرة أخرى مثل البعض".

وأكمل: "أنجولا عندهم 15 محترف، وإحنا بندور إننا نجيب المحترفين من بره لمصر مرة تانية".