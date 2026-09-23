قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية السعودي: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين .. وأمن المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال
محمد شبانة: أتمنى فشل انتقال عمر فايد للأهلي.. اللاعب محترف بجد في أوروبا
علاء نبيل: طلبت الرحيل من منصبي و«أبو ريدة» رفض ثم علمت بإقالتي
ناقد رياضي: الأهلي يُخطط لضم 4 صفقات في يناير.. ورضا سليم رفض عرضًا من كاظمة الكويتي
لا يزال أمامي 3 سنوات .. «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن
ضياء السيد: الأهلي يعاني أزمة دفاعية منذ عامين .. والتعاقد مع مدافعين أجانب «ضرورة»
هل يُنهي الذكاء الاصطناعي عصر الأطباء؟ .. جمال شعبان يحسم الجدل
دون تغيير .. تفاصيل سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
رئيس الوزراء البريطاني: تهديدات إسرائيل لا تُبرّر ما يجري في غزة .. ولن نقف مُتفرجين
وفاة والد الفنان عمر السعيد .. صلاة الجنازة اليوم بمسجد ضباط الشرطة في 6 أكتوبر
لماذا لا تُعطي إسرائيل «نيوجيرسي»؟.. «الشرع» يرد على طلب ترامب بشأن الجولان
عمرو الحديدي: لا أتوقع رحيل «عموتة» عن تدريب الأهلي حال الخسارة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شبانة: أتمنى فشل انتقال عمر فايد للأهلي.. اللاعب محترف بجد في أوروبا

عمر فايد
عمر فايد
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الأندية المصرية يجب أن تعمل على دعم استمرار اللاعبين المصريين في الاحتراف الأوروبي، بدلًا من السعي لإعادتهم إلى الدوري المصري، مشيرًا إلى أن عمر فايد يقدم نموذجًا للاعب المحترف في أوروبا.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"إحنا ليه بندور على اللاعيبة اللي محترفة في أوروبا ونتعاقد معاها؟".

وأضاف: "الأهلي بيدوّر إنه يتعاقد مع عمر فايد لضمه في يناير، وأنا أتمنى إن الصفقة تفشل حتى يستمر اللاعب في الاحتراف في أوروبا".

وتابع: "عمر فايد محترف بجد في أوروبا، ولم يخرج «كوبري» للعودة لمصر مرة أخرى مثل البعض".

وأكمل: "أنجولا عندهم 15 محترف، وإحنا بندور إننا نجيب المحترفين من بره لمصر مرة تانية".

عمر فايد انتقال عمر فايد للأهلي أوروبا شبانة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

بيزيرا

800 ألف دولار تشعل الأزمة.. نادي بيزيرا السابق يتحرك ضد الزمالك| خاص

التوقيت الشتوي

ساعة واحدة.. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر ومفاجأة بشأن تغيير الساعة

رمضان صبحي

بعد رفض الاستئناف.. مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي

نقيب المحامين

نُقل مغمى عليه للمستشفى.. مروحة سقف تسقط على رأس محامٍ بنقابة قليوب

ترشيحاتنا

ماجد المدهوش

ماجد المدهوش يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رالي داكار بالسعودية

هادي رياض

عمرو الحديدي: هادي رياض مُدافع جيد لكنه قلق من جماهير الأهلي

الإسماعيلي

أشرف خضر: من المستحيل عودة الإسماعيلي للدوري الممتاز الموسم المقبل

بالصور

بطرحة على الرأس .. النجمة التركية «هاندا أرتشيل» تتألق بإطلالة بيضاء لافتة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيتامين رخيص قد يُخفّف آلام الكتف والظهر .. احترس من المُبالغة

فيتامين D والكتف المتجمد
فيتامين D والكتف المتجمد
فيتامين D والكتف المتجمد

ليست كل علاقة مُؤذية «سامة» .. علامات تكشف بأنك تعيش الاستنزاف العاطفي

العلاقات السامة
العلاقات السامة
العلاقات السامة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد