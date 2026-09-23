عمرو الحديدي: لابد من شحن لاعبي المنتخب معنويًا لأن الاستمرار في النجاح صعب .. فيديو

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، ضرورة شحن لاعبي منتخب مصر معنويًا في الفترة المقبلة بعد الإنجاز الذي تحقق في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال عمرو الحديدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «حسام حسن عمل بقائمة منتخب مصر حالة في كأس العالم 2026، ونجح في وضع منتخب مصر ضمن أفضل 16 منتخبًا في العالم».

وأضاف عمرو الحديدي: «لاعبو منتخب مصر بعد كأس العالم كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب».

واستطرد قائلًا: «ولكن من الصعب جدًا هو الاستمرار في النجاح، فلا بد من شحن اللاعبين من جديد معنويًا في المرحلة المقبلة سواء في المباريات الرسمية والودية كذلك».

واعتبر الحديدي أن ثنائي الزمالك محمد شحاتة ومحمد إسماعيل كانا يستحقان الانضمام إلى صفوف المنتخب خلال المعسكر الحالي.

ورأى الحديدي علي محمود لاعب جيد ولكن المنافسة ستكون قوية مع لاعبي المنتخب، لكنه لم يتوقع أن يشارك بشكل أساسي مع المنتخب.