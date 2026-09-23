«الشرع» من نيويورك: نُريد سلاماً دائماً مع إسرائيل .. ولا حاجة لقواعد أجنبية في سوريا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن شرط السلام مع إسرائيل هو أن تكون حقوق سوريا مضمونة، وألا تبقى أراضيها محتلة، مشدداً على أن بلاده تعمل على تحقيق سلام دائم بين الجانبين.

وقال «الشرع»، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن دمشق اتخذت خياراً دبلوماسياً ولجأت إلى الحوار رغم احتلال إسرائيل جزءاً من أراضيها.

لا حاجة لقواعد أجنبية

وفي الشأن الداخلي، أوضح الرئيس السوري أن التوجه السوري الحالي هو إخلاء البلاد من القواعد الأجنبية، مؤكداً أن سوريا ليست بحاجة إلى قواعد عسكرية أجنبية في المستقبل القريب.

مشروع لربط النفط العراقي بالموانئ السورية

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الشرع عن وجود مشروع لمد أنبوب نفط يربط بين حقول النفط العراقية والموانئ السورية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تأمين ممر آمن لصادرات النفط العراقية عبر الموانئ السورية.