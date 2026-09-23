بفصاحة الكبار ولسان الموعظة .. طالب أزهري يخطف الأنظار بخطبة دينية في طابور الصباح | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطالب عبد الرحمن جمال محمد، أثناء مشاركته في طابور الصباح بمعهد المرج الإعدادي الثانوي بنين، حيث ألقى خطبة دينية أمام زملائه، في مشهد لفت أنظار الحضور بفضل فصاحته وثقته في الإلقاء.

وظهر الطالب خلال الفيديو وهو يقف بثبات وسط زملائه في طابور المعهد، ويلقي كلمته الدينية بأسلوب اتسم بالوضوح وحسن الأداء، وسط حالة من الانتباه من جانب زملائه وأساتذته.

وتمكن عبد الرحمن جمال من تقديم الخطبة بصورة لافتة، حيث بدا متمكنًا من كلماته، وظهر بثقة وهدوء أثناء وقوفه أمام زملائه، ما نال إشادة الحاضرين وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أدائه.

إشادة بفصاحة الطالب

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بفصاحة الطالب وطريقة إلقائه للخطبة، خاصة مع ظهوره بثبات وثقة أثناء التحدث أمام زملائه داخل المعهد.

طابور المعهد

وتأتي مشاركة الطالب ضمن فعاليات طابور الصباح بمعهد المرج الإعدادي الثانوي بنين، والتي تتيح للطلاب فرصة المشاركة والتعبير أمام زملائهم، وتنمية مهارات الإلقاء والتحدث باللغة العربية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول الفيديو، معبرين عن إعجابهم بأداء الطالب عبد الرحمن جمال محمد، وما أظهره من فصاحة وثقة وتمكن أثناء إلقائه الخطبة الدينية أمام زملائه.