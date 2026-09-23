«أضا» يكشف تفاصيل أزمة «مرتبط الزمالك لكرة السلة» بسبب عدم دفع رسوم قيد اللاعبين |فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل أزمة فريق مرتبط الزمالك لكرة السلة خلال مباراة دمنهور بدوري المرتبط بسبب عدم دفع رسوم قيد اللاعبين.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فريق المرتبط لكرة السلة تحت 16 سنة في نادي الزمالك تعرض لأزمة خلال مباراة دمنهور في الدوري.

وأوضح أضا أن الزمالك لم يستطع قيد بعض لاعبي الفريق في قائمة المباراة لعدم سداد الرسوم الخاصة بقيد اللاعبين من قبل النادي.

وأضاف أضا أن الزمالك قبل المباراة أرسل قائمة اللاعبين المكونة من 12 لاعبًا، لكن اتحاد السلة رفض قائمة اللاعبين بسبب عدم قيدهم في القائمة الثانية للزمالك قبل الموسم لعدم سداد الرسوم الخاصة بالقيد.

وأشار أضا إلى أن الزمالك أُجبر على خوض المباراة بالقائمة الأولى من اللاعبين والمكونة من 10 لاعبين فقط واستبعاد 7 لاعبين لم يتم قيدهم في القائمة الثانية قبل أن يخسر الأبيض أمام دمنهور.

ونوه أضا إلى أن مسئولي الزمالك توجهوا إلى مقر اتحاد السلة اليوم الثلاثاء من أجل محاولة حل الأزمة وقيد اللاعبين قبل المباراة الثانية في دوري المرتبط ضد الأولمبي الخميس المقبل.