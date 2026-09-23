فيتامين رخيص قد يُخفّف آلام الكتف والظهر .. احترس من المُبالغة

يعاني كثير من الأشخاص من آلام الكتف والظهر التي قد تؤثر بشكل كبير على الحركة والحياة اليومية، ومن بين الحالات المزعجة ما يعرف بـ«الكتف المتجمد»، الذي يحدث عندما تلتهب الأنسجة المحيطة بمفصل الكتف وتنكمش، ما يسبب الألم والتيبس وصعوبة الحركة.

فيتامين D والكتف المتجمد

ويُصاب شخص واحد على الأقل من كل 20 شخصًا بالكتف المتجمد، بينما يلجأ بعض المرضى إلى المكملات الغذائية والعلاجات الطبيعية بحثًا عن تخفيف الألم، خاصة عندما تستمر الأعراض لفترات طويلة.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن أبحاث تشير إلى وجود ارتباط بين نقص بعض العناصر الغذائية ومشكلات العضلات والعظام، وعلى رأسها فيتامين D، مع توضيح الخبراء أن الفائدة المحتملة للمكملات تعتمد على الحالة ووجود نقص فعلي في العنصر الغذائي.

وأشارت أبحاث حديثة إلى احتمال وجود علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين D وزيادة خطر الإصابة ببعض مشكلات الجهاز العضلي الهيكلي، ومن بينها الكتف المتجمد وآلام الظهر.

وحلّل باحثون هنود في دراسة نُشرت العام الماضي بالسجلات الطبية لأكثر من 5 آلاف شخص، ووجدوا ارتباطًا بين نقص فيتامين D وزيادة احتمالية الإصابة بالكتف المتجمد وآلام الظهر.

ويعتقد الباحثون أن انخفاض مستويات فيتامين D قد يرتبط بزيادة نشاط بعض الخلايا التي تعزز الالتهاب، ما قد يؤدي إلى تفاقم الألم والتيبس.

وفي عام 2024، راجع خبراء في معهد «روثمان» لجراحة العظام في فلوريدا عددًا من الدراسات حول العلاقة بين فيتامين D وصحة الجهاز العضلي الهيكلي، وخلصوا إلى أن الفيتامين له تأثيرات مضادة للالتهاب، كما يشارك في وظائف العضلات والتئام الأنسجة.

وأشار الخبراء إلى أن تصحيح نقص فيتامين D، الذي يعاني منه نحو شخص واحد من كل خمسة بريطانيين، قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكتف.

فيتامين D والكتف المتجمد

هل فيتامين D مسكن فوري لآلام الكتف؟

أوضحت أخصائية العلاج الطبيعي سامي مارجوت أن الحصول على كمية كافية من فيتامين D مهم للأشخاص الذين يعانون من مشكلات عضلية هيكلية، لكن ذلك لا يعني أن تناول المكمل سيؤدي بالضرورة إلى تخفيف الألم بصورة فورية.

وأكدت أن الفائدة المحتملة من مكملات فيتامين D تكون أكثر منطقية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من نقص في مستويات الفيتامين، بينما لا توجد أدلة كافية على أن تناول المكملات بجرعات إضافية يفيد الجميع بنفس الطريقة.

فيتامين D والكتف المتجمد

الكركم ليس علاجًا مثبتًا للكتف المتجمد

يلجأ بعض الأشخاص إلى الكركم ومادة «الكركمين» الموجودة فيه باعتبارها من المركبات ذات الخصائص المضادة للالتهاب، إلا أن الأدلة الخاصة باستخدامها لعلاج الكتف المتجمد ما زالت محدودة.

وقالت مارجوت إن الدراسات المتوفرة حول الكركمين وآلام المفاصل تركز في الغالب على خشونة مفصل الركبة، وهي حالة مختلفة عن الكتف المتجمد، كما أن نتائج هذه الدراسات ليست متسقة بشكل كامل.

لذلك، لا توجد حتى الآن تجارب محددة كافية تثبت فعالية الكركم أو الكركمين في علاج الكتف المتجمد.

فيتامين D والكتف المتجمد

ما العلاج الذي قد يساعد في الكتف المتجمد؟

بحسب التقرير، توصي أخصائية العلاج الطبيعي بحقن الكورتيكوستيرويد في بعض حالات الكتف المتجمد، إذ تعمل على إيصال دواء مضاد للالتهاب إلى مفصل الكتف لتخفيف الألم والتورم.

وتشير الأدلة إلى أن فاعلية هذه الحقن قد تكون أكبر عند استخدامها خلال المرحلة المبكرة والأكثر ألمًا من الحالة.

ومع انخفاض الألم الحاد، تصبح تمارين تحسين الحركة وتمارين الإطالة أكثر أهمية لاستعادة نطاق حركة الكتف، وقد يجمع بعض المتخصصين بين الحقن والعلاج الطبيعي لتحقيق تحسن أكبر.

وفي بعض الحالات، قد يتحسن الكتف المتجمد من تلقاء نفسه، لكن الأمر قد يستغرق فترة طويلة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لما ذكره التقرير.

فيتامين D والكتف المتجمد

أوميجا 3 والكركم لآلام الظهر

تُعد آلام الظهر من أكثر الأسباب شيوعًا للجوء إلى المسكنات والمكملات والعلاجات البديلة، إذ تشير بيانات التقرير إلى أن نحو 80% من البريطانيين قد يعانون من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم.

وترى مارجوت أن بعض المكملات الغذائية قد يكون لها دور محدود في تخفيف الأعراض لدى بعض الأشخاص.

ومن بين هذه المكملات الكركم، الذي يحتوي على مادة الكركمين ذات الخصائص المضادة للالتهاب.

وأشارت إلى تجربة سريرية عالية الجودة نُشرت العام الماضي في دورية «SAGE»، ووجدت أن جرعة واحدة من الكركم بتركيز مرتفع، إلى جانب عشبة «البوسويليا»، ارتبطت بانخفاض ملحوظ في آلام الظهر لدى 90% من الأشخاص المشاركين خلال 4 ساعات.

كما أشارت دراسات أخرى إلى نتائج مماثلة لدى أشخاص تناولوا الكركم لمدة 90 يومًا، مع الإبلاغ عن انخفاض مستوى الإعاقة المرتبطة بالألم وانخفاض بعض مؤشرات الالتهاب في تحاليل الدم.

فيتامين D والكتف المتجمد

الكركم وآلام الركبة.. ماذا تقول الدراسات؟

لا تقتصر الأبحاث على آلام الظهر، إذ وجدت مراجعة بحثية أجريت عام 2025 وشملت 17 تجربة أن الكركم ساعد على تقليل الألم لدى الأشخاص المصابين بخشونة مفصل الركبة مقارنةً بالعلاج الوهمي.

ومع ذلك، وصفت مارجوت الأدلة المتعلقة بالكركم بأنها «أكثر promising» مقارنة ببعض المكملات الأخرى، مع التأكيد على أن حجم الفائدة المتوقعة غالبًا ما يكون محدودًا.

لذلك، يمكن النظر إلى الكركمين باعتباره إضافة محتملة إلى خطة العلاج في بعض الحالات، وليس بديلًا عن العلاجات الطبية والتمارين والعلاج الطبيعي المثبتة.

فيتامين D والكتف المتجمد

هل أوميجا 3 والماغنيسيوم يساعدان في آلام الظهر؟

أشارت أخصائية العلاج الطبيعي إلى أن مكملات أوميجا 3 قد يكون لها دور في بعض الحالات، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الأسماك الدهنية بكميات كافية أو المصابين بأشكال التهابية من التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

أما الماغنيسيوم، فعلى الرغم من انتشاره كمكمل لعلاج كل شيء بدءًا من آلام العضلات وحتى مشكلات النوم، فإن الأدلة على قدرته على تحسين آلام الظهر محدودة للغاية.

وتشير الأدلة بشكل أكبر إلى دوره المحتمل في المساعدة على تقليل التقلصات العضلية.

فيتامين D والكتف المتجمد

لماذا لا يوجد مكمل واحد مناسب لكل آلام الظهر؟

أكدت مارجوت أن آلام الظهر ليست حالة واحدة، فقد تنتج عن مشكلات في الأقراص أو المفاصل أو العضلات، أو تهيج جذور الأعصاب، أو ضعف اللياقة البدنية، وأحيانًا قد لا يكون لها سبب هيكلي واضح.

وبالتالي، فإن علاج الألم يعتمد على السبب الأساسي، ولا يمكن افتراض أن مكملًا غذائيًا واحدًا سيعالج جميع أنواع آلام الظهر.

فيتامين D والكتف المتجمد

النوم والبروتين والتمارين أهم من المكملات أحيانًا

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في التعافي من آلام العضلات الشائعة، تشير التوصيات الواردة في التقرير إلى أن الأساسيات اليومية قد تكون أكثر أهمية من المكملات، وعلى رأسها الحصول على نوم كافٍ، وتناول كمية مناسبة من البروتين لمساعدة العضلات على الإصلاح والنمو، وبناء القوة واللياقة البدنية تدريجيًا.

كما يمكن أن تكون بعض الأدوات البسيطة، مثل شريط المقاومة، أو الحصول على جلسة واحدة مع أخصائي علاج طبيعي لوضع برنامج تمارين مناسب، أو ارتداء أحذية داعمة، خيارات عملية ضمن خطة التعامل مع آلام العضلات والمفاصل.

وتؤكد الخبيرة أن المكملات قد تحقق تحسنًا محدودًا في الألم لدى بعض الأشخاص، لكنها لا تستطيع استعادة نطاق الحركة، أو تقوية العضلات، أو معالجة السبب الأساسي للألم.